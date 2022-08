C’è un gioco LEGO, gratis, in Unreal Engine 5 (grazie ai fan)

Il Team Kanohi ha condiviso un intrigante trailer di gioco per il suo prossimo gioco d’azione e d’avventura open-world LEGO, BIONICLE: Masks of Power.

I LEGO, che spopolano anche su Amazon con videogiochi di ogni genere, sono divenuti col tempo un vero e proprio marchio di qualità.

Basti pensare ad esempio al recente LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un divertente omaggio videoludico per tutti i fan delle Guerre Stellari (ecco la recensione).

Questo gioco, rilasciato in forma totalmente gratuita, utilizzerà il performante motore grafico di Epic, tanto che il trailer che potete visionare poco sotto mostra tutta la sua bellezza grafica (via DSO Gaming).

Come ha dichiarato il team, il trailer rappresenta il gioco in fase di sviluppo: come tale, tutte le aree sono soggette a modifiche tecniche, sebbene già in questa forma BIONICLE: Masks of Power non sembra essere affatto male.

Il gioco si ispira, appunto, ai celebri Bionicle, nati da una linea di giocattoli della serie Technic creata da LEGO e la cui produzione è iniziata nel lontano 2001 con i Toa Mata, set primordiali che hanno visto il loro epilogo nel 2010 con i Bionicle Stars, serie riepilogativa in formato ridotto di quelli più rappresentativi

Costruito da zero in Unreal Engine 5, Mata Nui e i suoi abitanti sono stati completamente reimmaginati: nel gioco vestirete i panni di sei eroi Toa, detentori di grandi poteri elementali, chiamati a raccogliere le dodici maschere del potere Kanohi utili a sfidare i Makuta.

Purtroppo al momento non sappiamo ancora quando questo gioco verrà rilasciato in forma gratuita: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema coi celebri mattoncini, avete letto che di recente un fan di Metal Gear Solid V ha superato ogni confine, realizzando delle figure a mattoncini LEGO di alcuni storici personaggi del gioco?