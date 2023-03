Microsoft firma il terzo accordo per Call of Duty mentre cerca l’approvazione per Activision-Blizzard

Microsoft ha da poco confermato di aver firmato un accordo con la società di cloud gaming Boosteroid per la distribuzione dei capitoli di Call of Duty, una mossa pensata per convincere le autorità di regolamentazione ad approvare l’acquisizione da 75 miliardi di dollari del proprietario del franchise videoludico, Activision-Blizzard.

La serie di sparatutto bellici è una delle più importanti sul mercato, come dimostrato anche dal successo di Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole).

Ora, dopo la conferma ufficiale che COD arriverà anche su Switch, continuano quindi ad emergere i piani di Microsoft per riuscire a sbrogliare una matassa fin troppo complicata.

Come riportato dal Wall Street Journal, Xbox ha firmato un accordo decennale per portare i giochi per PC sul cloud gaming di Boosteroid.

Microsoft ha annunciato un accordo decennale con Boosteroid per portare i giochi per PC first-party di Xbox sulla sua piattaforma di cloud gaming.

L’annuncio è arrivato con un post in cui è stato confermato che i giochi per PC Xbox portati su Boosteroid includeranno titoli di Activision-Blizzard come, appunto, Call of Duty.

Boosteroid ha il suo team di sviluppo software con sede in Ucraina ed è ora il più grande fornitore indipendente di giochi cloud al mondo, dopo aver recentemente superato i 4 milioni di utenti. Questa partnership porterà il franchise di COD a più di 150 milioni di giocatori aggiuntivi.

Players deserve more choice than they have now when it comes their favorite games. Today we've signed a 10-year deal with @Boosteroid_main enabling players to stream Xbox PC games, including Activision Blizzard PC titles like CoD following after close https://t.co/Xso6ykadw1 — Phil Spencer (@XboxP3) March 14, 2023

«Crediamo nel potere dei giochi di unire le persone. Ecco perché Xbox si impegna a dare a tutti più modi per giocare ai loro giochi preferiti, su tutti i dispositivi», ha dichiarato Phil Spencer, amministratore delegato di Microsoft.

«Portare i giochi per PC di Xbox ai membri di Boosteroid, compresi i titoli di Activision-Blizzard come Call of Duty una volta concluso l’accordo, è un altro passo avanti nella realizzazione di questa visione».

Ivan Shvaichenko, CEO di Boosteroid, ha spiegato che l’obiettivo di Boosteroid è quello di «fornire ai giocatori l’opportunità di godere dei loro titoli preferiti su qualsiasi dispositivo a portata di mano» e questa partnership con Microsoft è «un altro passo in questa direzione».

«Inoltre, dato che il nostro team di sviluppo ha sede in Ucraina, apprezziamo il continuo impegno di Microsoft nei confronti della nazione, e lavoreremo insieme a un’iniziativa a sostegno della comunità locale di sviluppatori di videogiochi per investire ulteriormente nella ripresa economica del Paese», ha aggiunto Shvaichenko.

Boosteroid ha sede principalmente a Kiev e Kharkiv e, nonostante i missili russi abbiano danneggiato i due uffici di Kharkiv, l’azienda ha continuato a crescere durante i 13 mesi di guerra. Nel 2023, Boosteroid ha portato i servizi di cloud gaming anche su Mac, Chromebook e altro ancora.

Restando in tema, COD è il tema focale di Xbox da molto tempo, e Phil Spencer ha parlato del modo in cui diventerà multipiattaforma.

Ma non è tutto: un sondaggio ha svelato che un numero significativo di consumatori acquista una PlayStation principalmente per i giochi di Call of Duty.