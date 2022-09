Capcom Online Program al Tokyo Game Show 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Il 2022 ci sta regalando un Tokyo Game Show con diversi appuntamenti a cui stiamo dedicando le nostre notizie.

Se, però, vi state perdendo un po’ per strada tra le tante novità, in questo articolo vediamo da vicino quali sono stati gli annunci di Capcom, la celebre compagnia autrice di Resident Evil e Street Fighter.

Poche ore fa, infatti, il publisher ha tenuto il suo Capcom Online Program: vediamo nel nostro riepilogo che cosa ne è emerso.

Resident Evil Village

Sappiamo che ci sono in cantiere un po’ di novità per Resident Evil, con Resident Evil Village: Gold Edition che è in arrivo il prossimo 28 ottobre.

Ad accompagnare questa versione sarà un’espansione che comprenderà il DLC Shadow of Rose (sì, è quello che pensate, se avete finito il gioco, ndr), l’arrivo di novità per la modalità Mercenari (tra cui lady Dimitrescu) e perfino la curiosa modalità in terza persona, che permetterà di giocare anche non in soggettiva, con una inquadratura che richiama quella di Resident Evil 4.

Exoprimal

Una delle uscite che Capcom ha in cantiere è quella di Exoprimal, il titolo con protagonisti dinosauri, azione e robottoni che abbiamo avuto modo di provare già qualche settimana fa.

Durante l’appuntamento del Tokyo Game Show il gioco è stato mostrato con uno story trailer che ci ha portato all’interno delle sue atmosfere.

La release rimane fissata per un generico 2023.

Monster Hunter: Rise

Quella di Monster Hunter è una delle IP più celebri di Capcom e non poteva mancare l’appuntamento con il TGS 2022. Ecco allora le ultime novità su Monster Hunter Rise: Sunbreak, che si prepara ad accogliere un po’ di inediti.

Il 29 settembre i giocatori potranno infatti scaricare il secondo update maggiore per il titolo, con nuovi mostri, nuove feature per le armi e anche DLC a pagamento tutti nuovi tra cui districarsi.

In sintesi, insomma, si parla di più contenuti aggiuntivi per chi non ne ha mai abbastanza della caccia ai mostri.

Street Fighter 6

Il più atteso del pacchetto era però probabilmente Street Fighter 6, che vuole dare una ventata di novità al celebre franchise di picchiaduro.

In questa occasione, Capcom ha confermato che vedremo diverse modalità come World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. Inoltre, possiamo aspettarci una closed beta prima del lancio.

L’appuntamento è fissato per un generico 2023 su PC e tutte le console Xbox e PlayStation.

Questo conclude la lista dei giochi che sono stati mostrati durante l’appuntamento di Capcom al Tokyo Game Show 2022.

