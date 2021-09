Call of Duty Warzone, un ospite davvero speciale in arrivo per Halloween?

Call of Duty Warzone, grazie anche all’arrivo della Stagione 5 Furiosa, ha continuato a proporre contenuti sempre nuovi e interessanti per la community.

Considerando il successo del precedente Call of Duty Black Ops Cold War, non stupisce come il battle royale di Activision e Raven Software sia sempre e comunque riuscito a ritagliarsi il suo ampio spazio.

Del resto, parliamo di un gioco che è in grado di fare registrare oltre 5,2 milioni di dollari al giorno, di certo non roba di poco conto.

Vero anche che l’ultima patch ha però portato al gioco una sorpresa non troppo gradita, nonostante le correzioni varie ed eventuali non siano di certo deprecabili.

Essendo un titolo in costante evoluzione, Warzone cambia costantemente per mantenere il gioco fresco e assicurarsi che i giocatori continuino ad accedervi il più possibile.

Ogni tot mesi, il gioco riceve infatti aggiornamenti stagionali pensati per aggiungere nuovi personaggi giocabili (come l’operatore Kitsune della Stagione 5), così come altri cosmetici, oggetti battle pass, mappe e altro.

Lo sparatutto non dice mai di no a modalità speciali a tempo limitato o contenuti a tema: ad esempio, lo scorso Halloween Raven Software ha portato nuovi bundle per l’acquisto nel negozio online, tra cui skin da film horror come Leatherface (noto da noi come Faccia di Cuoio, da Non Aprite quella Porta).

Ora, per le festività di Halloween di quest’anno, gli sviluppatori sembra abbiano pensato a un ospite davvero speciale: Donnie Darko (via Game Rant).

Protagonista del film omonimo di culto con Jake Gyllenhaal, secondo il leaker Nanikos sarà proprio lui a essere incluso in Call of Duty Warzone.

Nanikos ha infatti scoperto un codice che si riferisce a “Donnie”, forse proprio in riferimento al film del 2001 Donnie Darko. Al momento nulla è confermato, sebbene un ospite di questo calibro sarebbe sicuramente molto originale (e gradito).

Avete letto anche che alcuni cheater stanno rovinando l’esperienza ai giocatori più onesti, sebbene Activision è pronta a correre ai ripari?

E avete visto anche la nuova mappa di Warzone che entrerà a far parte del battle royale in concomitanza col lancio di Vanguard, prossimo episodio in uscita a fine anno.

Ma non solo: su SpazioGames vi abbiamo da poco raccontato le prime sensazioni del comparto multigiocatore di Call of Duty Vanguard.x