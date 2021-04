Call of Duty Warzone, leak svela la nuova Verdansk? Spunta un trailer

Nelle scorse ore è spuntato online un nuovo trailer riguardante Call of Duty Warzone, che svelerebbe il nuovo aspetto della famosa mappa Verdansk: dovrebbe essere ambientata negli anni ’80.

Gli ultimi rumor, come ormai ben saprete, riportavano che l’attuale mappa sarebbe stata con molta probabilità nuclearizzata, ed a quanto pare potrebbe essere l’occasione giusta per darle un nuovo look.

La nuova Verdansk, che dovrebbe arrivare in occasione della Stagione 3 di Warzone, dovrebbe avere un aspetto che la avvicinerà di più al look di Call of Duty Black Ops Cold War.

Come riportato infatti anche da GamesRadar+, la nuova mappa sarebbe stata svelata all’interno di un trailer pubblicitario live-action che include star come Young Thug e Jack Harlow.

Il trailer era stato inizialmente pubblicato online dall’account Twitter On Thin Ice, che poi ha prontamente rimosso il tutto non appena si è reso conto che quelle informazioni non erano ancora state rese pubbliche.

Ha infatti ammesso di aver visto il trailer venire condiviso su diversi server Discord, e che perciò gli autori dell’account erano convinti che condividerlo non avrebbe causato alcuno scalpore.

Regarding the Warzone video we shared earlier, our intention was not malicious. We saw it being sent around in multiple discord servers and thought it was already public.

Sorry for any negative effect from sharing the video 💙

— On Thin Ice (@OnnThinIce) March 31, 2021