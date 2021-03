Call of Duty: Warzone, il nuovo update è enorme (ma libererà un bel po’ di GB)

Da che mondo è mondo, gli aggiornamenti di Call of Duty: Warzone sono diventati (tristemente) celebri per il loro peso fuori dal comune. Migliaia e migliaia di GB a ogni update, cosa questa che ha seriamente messo sotto stress gli Hard Disk delle nostre piattaforme da gioco (oltre che le nostre linee Wi-Fi).

Ora, sia Warzone che Black Ops – Cold War stanno per ricevere il loro aggiornamento di metà stagione (in arrivo questa settimana) e, senza troppe sorprese, anche questa volta i giga da scaricare saranno un bel po’ (via PCGamesN).

Attenzione, però: sembra che le dimensioni dei file installazione per Warzone si stiano finalmente per ridurre una volta per tutte, visto anche che il prossimo update sarà di 52,4 GB su PC (o 133,6 GB se hai ancora installato Modern Warfare) 52 GB su PS4 e PlayStation 5, mentre su Xbox One e Series X/S parliamo di 57,8 GB di dati.

L’aggiornamento presenta “miglioramenti al sistema di gestione dei contenuti globale”, tra cui “ottimizzazione dei dati e semplificazione dei pacchetti di contenuti”. Ciò tradotto, i file di installazione di Warzone si ridurranno di 11,8 GB (scendendo quindi da 92,1 GB a “soli” 80,3 GB).

Certo, si tratta di un peso ancora notevole, ma sicuramente un po’ più gestibile, come specificato anche via sito ufficiale. Non appena avremo aggiornamenti sui contenuti specifichi dell’update, ve lo segnaleremo.

Vi ricordiamo anche che pochi giorni fa i fan hanno smentito gli sviluppatori di Warzone, i quali sostenevano che aggiungere la modifica FOV su console è impossibile. Forse, i dev erano troppo impegnati a bannare un gran numero di cheater dal loro sparatutto bellico.

Call of Duty: Black Ops Cold War è in ogni caso disponibile da diverse settimane su piattaforma PC e su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.