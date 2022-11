Call of Duty Warzone 2.0, il peso del gioco potrebbe fare tremare i giocatori

Pochi giorni fa sono stati rivelati i primi dettagli sul preload e l’apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, la nuova versione del celebre battle royale free-to-play di Activision.

Il successo del secondo capitolo di Modern Warfare (che trovate anche su Amazon) ha sicuramente spinto anche l’interesse verso il nuovo capitolo costola della saga principale.

Date e orari ufficiali del preload e l’apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, previsto per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, hanno confermato che il fischio di inizio avverrà alle ore 19 di lunedì 14 novembre 2022.

Ora, come riportato anche da Games Radar, la dimensione del file di Warzone 2 potrebbe essere davvero fuori scala, mettendo seriamente a dura prova i vostri hard disk.

Ieri, 10 novembre, l’account Twitter Warzone 2 Informer ha dichiarato le dimensioni del file del prossimo sequel del gioco battle royale saranno di ben 115 GB su tutti i sistemi.

Vale la pena notare che le dimensioni complete di Warzone 2.0 non sono ancora state confermate dagli sviluppatori di Infinity Ward e Raven Software, quindi vale la pena prendere questi numeri come un rumor, fino a quando non sarà effettivamente confermata.

Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia.

NEWS: #Warzone 2 GAME SIZE… The game will be 115.62GB to download. Be following @CODWZInformer for all things Warzone. pic.twitter.com/seiGIwywFc — Warzone 2 Informer (@CODWZInformer) November 10, 2022

Anche se si tratta di una voce di corridoio, tuttavia, ciò non ha impedito ai giocatori di preoccuparsi dello spazio di archiviazione necessario a contenere il gioco sulle loro piattaforme.

Nelle risposte al tweet qui sopra, molti si chiedono come faranno a scaricare più di 115 GB sulle loro console di nuova generazione. È una preoccupazione costante, dato che anche l’originale Warzone ha superato i 100 GB in passato.

Ricordiamo che la nuova versione dello shooter free-to-play di Activision sarà incentrata sulla mappa Al Mazrah, città della Repubblica di Adal, caratterizzata da 18 punti di interesse maggiori in cui concentrare gli scontri coi vari nemici.

Restando in tema, se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sull’ultimo capitolo della saga, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2.

Ma non solo: l’ultima fatica di Activision e Infinity Ward sta già battendo ogni possibile traguardo, ribandendo quanto il franchise di COD stia vivendo un ottimo momento.