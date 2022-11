Call of Duty Warzone 2.0, ecco quando potremo giocarci gratis

Finalmente, sono stati resi noti i dettagli su data e orario del preload e l’apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, la nuova iterazione del battle royale free-to-play.

Considerando il successo del secondo capitolo di Modern Warfare (lo trovate su Amazon) non sorprende che la serie di COD abbia trovato lo slancio che cercava.

Quindi, Activision Blizzard ha annunciato date e orari ufficiali del preload e l’apertura dei server di Call of Duty Warzone 2.0, previsto per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

Stando a quanto reso noto dal publisher americano via sito ufficiale, i preload di Warzone 2 saranno attivi due giorni prima del lancio ufficiale del gioco, ossia a partire dalle ore 19 di lunedì 14 novembre 2022.

Ma non solo: l’apertura dei server che segneranno di fatto l’inizio della Stagione 1 è prevista invece per le 19 di mercoledì 16 novembre 2022.

Il sempre bene informato Tom Henderson ha però reso noto che i server potrebbero aprire con mezz’ora di anticipo, ossia alle 18.30, sebbene al momento non vi è nulla di ufficiale.

Ricordiamo che la nuova versione dello shooter free-to-play di Activision sarà incentrata sulla mappa Al Mazrah, città della Repubblica di Adal, caratterizzata da 18 punti di interesse maggiori in cui concentrare gli scontri coi vari nemici.

Poco sotto, le varie sottosezioni confermate sino a questo momento:

Al Bagra Fortress (Core Map)

Embassy (Core Map)

Zarqwa Hydroelectric (Core Map)

Taraq (both Core and Battle Map)

Sariff Bay (Battle Map)

Sa’id (Battle Map)

Restando in tema, Call of Duty Modern Warfare 2 è stato il capitolo che ha venduto più copie in assoluto nel suo weekend di apertura, portando numeri da record.

Vero anche che la componente online, a causa del grande afflusso di utenti, ha avuto non pochi problemi durante il Day One.

Infine, se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli sull’ultimo capitolo della saga, sulle nostre pagine trovate la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2.