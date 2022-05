Call of Duty Vanguard è ufficialmente un flop: Activision ammette i suoi errori

Call of Duty Vanguard è stato annunciato con grandi aspettative da parte degli sviluppatori e della stessa Activision Blizzard, ma alla fine il publisher si è dovuto scontrare con la triste realtà dei fatti: l’ultimo capitolo della serie non ha affatto convinto i fan.

Dopo aver cercato di riportare entusiasmo e nuovi fan in diversi modi, proponendo per esempio diverse prove gratuite dal lancio, Activision Blizzard ha in queste ore finalmente ammesso che Call of Duty Vanguard si è rivelato un flop (se volete dargli una chance, potete acquistarlo in offerta con consegna rapida su Amazon).

Come riportato da PC Gamer, il publisher ha ammesso le proprie colpe nel rapporto dedicato al 2021 rilasciato ufficialmente solo da pochi istanti, sottolineando come Vanguard non abbia ottenuto buoni risultati «principalmente per la nostra esecuzione»

Nel documento, la casa di Call of Duty sottolinea infatti di non essere riuscita a introdurre abbastanza elementi innovativi, come invece speravano inizialmente, provocando così un’inevitabile frattura tra gli sviluppatori e la community.

Un altro problema sembrerebbe essere stata l’ambientazione scelta: aver deciso di tornare nuovamente nella Seconda Guerra Mondiale non ha soddisfatto i fan della serie, ormai abituati a ben altri scenari e poco interessati a un ritorno al passato.

A tal proposito, l’editore ha sottolineato di aver imparato dai propri errori che non intende ripetere con il capitolo in uscita nel 2022, che non a caso è stato chiamato la «nuova era di Call of Duty».

Del resto, proprio il flop, adesso ufficializzato dallo stesso editore, ha causato nelle ultime settimane una profonda crisi per l’intero franchise, che adesso dovrà essere in grado di riconquistare i propri fan sfiduciati: se si pensa che perfino Warzone ha perso 50 milioni di giocatori in un anno, la strada sembra essere decisamente in salita.

Questi numeri spiegano anche come mai Activision abbia già deciso di annunciare ufficialmente Call of Duty Warzone 2, che sarà un capitolo separato dal battle royale originale e sviluppato da zero.

A questo punto non resta che scoprire cosa potremo davvero aspettarci da Call of Duty Modern Warfare 2, svelato ufficialmente con un breve trailer che nasconde indizi sulla storia e l’ambientazione: sarà il 47esimo capitolo ufficiale della serie.