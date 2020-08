Call Of Duty, nuovi indizi sul prossimo capitolo della serie

Activision, nel corso della scorsa settimana, aveva inviato una misteriosa cassa presso influencer e siti specializzati internazionali inerente Call Of Duty, raccomandando loro di non aprirla prima di lunedì 10 agosto alle ore 18:00. Finalmente l’attesa e terminata ed è stato possibile scoprire il contenuto dell’oggetto, di cui trovate un unboxing completo realizzato da NoahJ456 nel player sottostante.

A quanto pare, è stato scoperto il sito teaser pawntakespawn.com che, nella sua home page, presenta diversi oggetti tecnologici appartenenti al passato, come TV a tubo catodico, un PC IBM Desktop ed un videoregistratore. Se guarderete per abbastanza tempo il display di quest’ultimo, inoltre, oltre ad indicare le ore “12:00”, apparirà anche la scritta “08-14”, la quale dovrebbe indicare che qualcosa dovrebbe succedere il 14 agosto, vale a dire il prossimo venerdì.

Secondo un recente leak, basato sulla build The Red Door portata su Microsoft Store e PlayStation Store, tra le ambientazioni della campagna single-player di Call Of Duty Cold War (questo dovrebbe essere il presunto nome del futuro capitolo della serie) ci sarebbero Russia, Germania, Vietnam e Nicaragua. Farebbe il suo ritorno la modalità Zombie e, naturalmente, il corposo multiplayer, mentre non è ancora chiaro come funzionerà l’integrazione con Warzone.

Per il momento non ci resta altro che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.

Fonte: Gaming Bolt