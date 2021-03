Call of Duty Modern Warfare, easter egg svela mappa di Modern Warfare 2

I primi due capitoli di Call of Duty Modern Warfare sono ancora oggi ricordati dalla community come i due episodi più belli della serie, e non è un caso che nel 2019 si sia deciso di procedere con un apprezzato rifacimento del quarto capitolo.

Secondo le informazioni di un leaker, quest’anno potremmo addirittura vederne già un sequel, basato appunto su Modern Warfare 2.

In attesa di scoprirne di più su questo ipotetico nuovo capitolo, Game Rant ci ha segnalato un interessante easter egg che ci rivela una mappa proprio del sequel.

L’utente LLIMIT di Reddit ha infatti scoperto che all’interno della mappa Invasion di Call of Duty Modern Warfare è nascosta anche un’altra popolare mappa del secondo capitolo: si tratta di Euphrates Bridge.

Un fan ha scoperto la presenza di una mappa di Modern Warfare 2.

In un suo post comparativo ha infatti notato che nei confini esterni di Invasion è possibile osservare proprio una delle mappe più popolari di Modern Warfare 2.

Questi dettagli possono essere apprezzati osservando la partita usando la modalità spettatore del gioco:

Non trattandosi ovviamente di una mappa giocabile di Call of Duty Modern Warfare, i dettagli sono di bassa qualità. Ma non ci sono dubbi: questa è senza dubbio la mappa di Modern Warfare 2, Euphrates Bridge.

Non è chiaro perché gli sviluppatori abbiano deciso di posizionarla dall’altro lato dell’area e perché non si sia effettivamente deciso di renderla giocabile, ma si tratta sicuramente di un dettaglio molto nostalgico che, probabilmente, riaccenderà il desiderio di vedere presto un sequel solo per poterci scorrazzare nuovamente.

La speranza è che si riesca però a tenere sotto controllo le dimensioni dei file di gioco: ormai 500GB infatti non bastano più per tenere installati contemporaneamente Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War.

A proposito di Warzone, i fan stanno ancora aspettando l’imminente nuclearizzazione di Verdansk: negli ultimi giorni è spuntata online una nuova data del possibile avvenimento.