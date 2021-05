Call of Duty, è in arrivo la remastered di un celebre capitolo (a sorpresa )?

Un nuovo episodio del franchise regolare di Call of Duty vedrà la luce (come da tradizione) entro la fine del 2021.

Il successo di Call of Duty: Black Ops Cold War, apparso sugli scaffali lo scorso anno, va di pari passo con la popolarità del battle royale di Call of Duty: Warzone.

A quanto pare, in virtù anche di alcune voci non proprio rassicuranti circa lo sviluppo di Call of Duty 2021 (specie il suo multiplayer), sembra proprio che qualcosa relativamente a un capitolo extra sia ora emerso con discreto anticipo.

Activision ha rilasciato le remaster dei capitoli classici di Modern Warfare, incluso il più recente Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered uscito nel 2020, con grafica e animazioni notevolmente migliorate.

Ora, sembra che Activision si stia preparando al rilascio di Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered su diverse piattaforme.

Perlomeno, questo è quello che è emerso da un tweet di PlayStation Game Size (via DualShockers), il quale ha rivelato che un nuovo gioco è stato da poco aggiunto al database di Activision.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1394315145799774209

Il gioco avrebbe una dimensione di 43.970 GB e una classificazione PEGI di 17+. “We Love Dogs!” è il nome in codice utilizzato per il titolo, il che sarebbe un piccolo indizio circa il fatto che possa trattarsi di Modern Warfare 3 Remastered.

Ad ogni modo, nulla esclude che possa invece essere anche il primo Call of Duty Black Ops, sebbene al momento non è ancora giunta ancora nessuna conferma (o smentita) da parte di Activision.

Ma non solo: nelle scorse settimane si era vociferato anche di una presunta remaster del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, sebbene anche in questo caso manchino al momento le conferme del caso.

Vero anche che, proprio durante la giornata di oggi, Call of Duty Warzone ha introdotto la sua arma più unica di tutti i tempi, parte integrante del pacchetto chiamato Music Legend Mastercraft.

Se volete saperne di più su Call of Duty Black Ops – Cold War vi rimandiamo anche alla nostra ricca video recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames.