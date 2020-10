Call of Duty: Black Ops Cold War, tutti i Trofei (tra campagna, multiplayer e Zombies)

L’uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War si fa ogni giorno più vicina, come abbiamo potuto constatare anche grazie al rilascio del trailer di lancio (in Italiano) pubblicato da Activision solo poche ore fa.

Ora, il portale COD Tracker ha rilasciato l’elenco completo dei Trofei/Achievement relativi proprio all’ultima iterazione della saga di sparatutto bellici: parliamo di ben 44 obiettivi sbloccabili attraverso la campagna principale, il comparto multigiocatore e – ultima ma non meno importante – la modalità Zombies.

Un'immagine di Cold War.

Trovate l’elenco completo poco più in basso (ovviamente, fate attenzione agli spoiler):

COMBAT RECRUIT

“Completate la modalità singolo giocatore a qualsiasi difficoltà”

"Completate la modalità singolo giocatore a Veterano o Realista"

“Completate la modalità singolo giocatore a Veterano o Realista”

"Completate Nowhere Left to Run a qualsiasi difficoltà"

“Completate Nowhere Left to Run a qualsiasi difficoltà”

"Completate Fracture Jaw a qualsiasi difficoltà"

“Completate Fracture Jaw a qualsiasi difficoltà”

"Completate Brick in the Wall a qualsiasi difficoltà"

“Completate Brick in the Wall a qualsiasi difficoltà”

"Completate Echoes of a Cold War a qualsiasi difficoltà"

“Completate Echoes of a Cold War a qualsiasi difficoltà”

"Completate End of the Line a qualsiasi difficoltà"

“Completate End of the Line a qualsiasi difficoltà”

"Completate Break on Through a qualsiasi difficoltà"

“Completate Break on Through a qualsiasi difficoltà”

"Completate The Final Countdown a qualsiasi difficoltà"

“Completate The Final Countdown a qualsiasi difficoltà”

"Completate Ashes to Ashes a qualsiasi difficoltà"

“Completate Ashes to Ashes a qualsiasi difficoltà”

"Completate Chaos a qualsiasi difficoltà"

“Completate Chaos a qualsiasi difficoltà”

"Completate Red Circus a qualsiasi difficoltà"

“Completate Red Circus a qualsiasi difficoltà”

"Sparate a tutti i bersagli nella strada principale durante Amerika"

“Sparate a tutti i bersagli nella strada principale durante Amerika”

"Eseguite Body Shield 5 volte"

“Eseguite Body Shield 5 volte”

“Eseguite Body Shield 5 volte” PATRIOT ARROW

“Uccidete un nemico con l’arma segreto usando la zipline sul Monte Jamantau”

"Guardate tutti e 7 i finali e giocate tutti e 4 i percorsi a difficoltà Prisoner"

“Guardate tutti e 7 i finali e giocate tutti e 4 i percorsi a difficoltà Prisoner”

"Uccidete 12 nemici con barili esplosivi mentre salite con l'ascensore duarante la missione sul Monte Jamantau"

“Uccidete 12 nemici con barili esplosivi mentre salite con l’ascensore duarante la missione sul Monte Jamantau”

"Uccidete 25 nemici con l'AC-130 durante la difesa del tetto"

“Uccidete 25 nemici con l’AC-130 durante la difesa del tetto”

"Disobbedite all'ordine di Adler di varcare la porta"

“Disobbedite all’ordine di Adler di varcare la porta”

"Ottenete 5 uccisioni, ciascuno con un LMG, SMG, AR ed un fucile"

“Ottenete 5 uccisioni, ciascuno con un LMG, SMG, AR ed un fucile”

"Uccidete 200 nemici con l'AR"

“Uccidete 200 nemici con l’AR”

“Uccidete 200 nemici con l’AR” SCORCHED EARTH

“Distruggete tutti i veicoli nemici ed i mortai mentre difendete Firebase Ripcord”

"Fate saltare in aria tutti i camion e le torri di guardia durante l'avvicinamento al monastero"

“Fate saltare in aria tutti i camion e le torri di guardia durante l’avvicinamento al monastero”

"Eliminate 200 nemici in modalità multigiocatore"

“Eliminate 200 nemici in modalità multigiocatore”

"Ottenete 10 medaglie in Fireteam"

“Ottenete 10 medaglie in Fireteam”

“Ottenete 10 medaglie in Fireteam” MEAN MACHINE

“Ottente 100 uccisioni come guidatore, pilota o passeggero in modalità multigiocatore”

"Vincete 50 partite in modalità multigiocatore"

“Vincete 50 partite in modalità multigiocatore”

"Ottenete 50 uccisioni letali in modalità multigiocatore"

“Ottenete 50 uccisioni letali in modalità multigiocatore”

"In modalità Die Machine, forgiate la macchina Pack-A-Punch"

“In modalità Die Machine, forgiate la macchina Pack-A-Punch”

"In modalità Die Machine liberate la perduta Decompressive Isotopic Estrangement Machine"

“In modalità Die Machine liberate la perduta Decompressive Isotopic Estrangement Machine”

"In modalità Die Machine, chiudete la spaccatura"

“In modalità Die Machine, chiudete la spaccatura”

"In modalità Die Machine, uccidete i due Megatons divisi con un solo colpo"

“In modalità Die Machine, uccidete i due Megatons divisi con un solo colpo”

"In modalità Zombie, aumentate di livello una abilità"

“In modalità Zombie, aumentate di livello una abilità”

"In modalità Zombie, aumenta 6 abilità di Perk al livello 3"

“In modalità Zombie, aumenta 6 abilità di Perk al livello 3”

"In modalità Die Machine, uccidete 100 nemici senza lasciare la parte superiore del velivolo distrutto"

“In modalità Die Machine, uccidete 100 nemici senza lasciare la parte superiore del velivolo distrutto”

"In modalità Die Machine, rimanete nel cortile per 15 round"

“In modalità Die Machine, rimanete nel cortile per 15 round”

"In modalità Die Machine, craftate 15 item diversi in una singola partita"

“In modalità Die Machine, craftate 15 item diversi in una singola partita”

"Ottieni una combo di 5 polli legati insieme in Dead Ops Arcade"

“Ottieni una combo di 5 polli legati insieme in Dead Ops Arcade”

"Fuggite dal Deep Dark Wild"

“Fuggite dal Deep Dark Wild”

"Avete sconfitto Momaback e salvato il vostro caro amico"

“Avete sconfitto Momaback e salvato il vostro caro amico”

"Avete trovato il vostro destino nella Stanza del Destino"

“Avete trovato il vostro destino nella Stanza del Destino”

“Avete trovato il vostro destino nella Stanza del Destino” DUNGEON DIVER

“Visitate ogni angolo di un Deadly Dungeon”

Un'immagine ufficiale di Cold War.

Ricordiamo che su SpazioGames abbiamo avuto modo di sviscerare a dovere la beta del gioco, come vi abbiamo illustrato nel nostro esaustivo articolo dedicato!

Call of Duty Black Ops – Cold War è sempre previsto per il 13 novembre 2020 anche su PS5 e Xbox Series X.