Call of Duty: Black Ops Cold War sfoggia azione e doppiaggio in italiano nel trailer di lancio

Mancano poche settimane al debutto di Call of Duty: Black Ops Cold War e, con l’approssimarsi del debutto, Activision ha diffuso oggi il trailer di lancio, che ci porta a tu per tu con i personaggi protagonisti della campagna del suo titolo.

Vi proponiamo il video di seguito che, nella sua durata abbastanza esigua, permette comunque di godersi un po’ di adrenalina e di sentire in azione anche il doppiaggio in italiano.

Le vicende sono ambientate nel 1981: in piena Guerra Fredda, una minaccia nascosta rischia di sconvolgere direttamente gli equilibri trovati e la distruzione mutua assicurata vacilla. Saranno i giocatori a dover affrontare queste battaglie per bloccare un complotto decennale, prima che il mondo si trovi sulla via del non ritorno.

Tra i protagonisti della campagna troveremo Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson, tutti chiamati a lottare contro il misterioso Perseus.

Black Ops Cold War includerà anche il multigiocatore, con mappe tra Angola e Mar Nero: vanterà anche il cross-play con battaglie 6v6, 12v12 e 40 contro tutti. Ci sarà ancora una volta anche la modalità zombie, dove i Requiem dovranno impedire che orribili esperimenti della Seconda Guerra Mondiale sconvolgano per sempre gli equilibri del mondo.

Vi ricordiamo che l’uscita del gioco è attesa per il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Dal suo day-one, sarà anche su PlayStation 5. In vista della release, avete già letto la nostra ricca anteprima?