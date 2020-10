Call of Duty: Black Ops Cold War – Zombies Onslaught arriva prima su PS5 (e PS4)

C’è grande attesa per l’uscita del nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, previsto nei negozi tra pochissime settimane.

Ora, via PlayStation Blog, è stato annunciato che la modalità cooperativa per due giocatori chiamata Zombies Onslaught sarà esclusiva di PS4 e PS5 fino a fine 2021 (o meglio, fino al 1° novembre 2021).

Tutti gli altri giocatori, ossia quelli PC, Xbox One e Xbox Series X | S, dovranno quindi attendere un intero anno prima di poterla provare con mano. Ciò conferma la volontà di Activision di proporre in esclusiva temporale i contenuti del nuovo sparatutto in soggettiva bellico su console PlayStation.

Poco sotto, il nuovo ed elettrizzante trailer:

La descrizione ufficiale di Zombies Onslaught recita:

Nella modalità Assalto zombi, tu e un altro operatore verrete schierati in una delle varie località delle mappe Multigiocatore con i vostri equipaggiamenti personalizzati. Questi sono gli stessi equipaggiamenti che porterai con te nelle modalità tradizionali Multigiocatore e Zombi: è inclusa la tua arma primaria preferita, che si tratti di una mitragliatrice, di un fucile di precisione pesante o di un altro strumento completamente attrezzato per la distruzione degli zombi.

Ma non solo: sempre Activision ha anche reso noto che le varie ondate di nemici possono includere anche gli Elite, avversari più potenti rispetto alle normali masse di zombie. L’area confinata può portarli a distanza di un metro, che è tutto ciò di cui hanno bisogno per abbattere te e il tuo compagno (quindi fate molta attenzione a chi vi si parerà dinanzi).

Ricordiamo anche che serie di sparatutto bellici più famosa di tutti i tempi tornerà molto presto in azione con Call of Duty Black Ops – Cold War, previsto per il 13 novembre 2020 anche su PS5 e Xbox Series X.