Call of Duty Black Ops Cold War, il peso su Series X lascia davvero perplessi

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie bellica di Activision e Treyarch, nata per essere un soft reboot del franchise di Black Ops, è ormai in dirittura d’arrivo.

Activision e Treyarch hanno di recente rilasciato le specifiche hardware minime e consigliate del gioco, oltre alla grandezza dei file di installazione del gioco relativamente alle versioni PC e console (incluse quelle di nuova generazione).

Più nel dettaglio, si parla di 5GB per PS4, 133GB per PS5, 93GB per Xbox One, 136GB per Xbox Series X|S e infine 125+GB su PC.

Ora, però grazie a un’immagine leak apparsa su ResetEra sembra che l’edizione per la console Microsoft next-gen sia decisamente più ingombrante del previsto.

Si può infatti notare dallo screen che lo spazio occupato sarà di ben 190GB nel caso in cui l’utente decidesse di scaricare il pacchetto completo (vale a dire con modalità Zombies al seguito, oltre alla campagna e molto altro ancora).

Ovviamente, il peso generale sarà ridotto di diversi GB nel caso in cui si decidesse di “escludere” opzioni specifiche, sebbene il totale sembra essere ben oltre il limite “umano” consentito.

Leggi anche: la campagna di Cold War sarà davvero molto ambiziosa.

La sinossi ufficiale del gioco recita: «l’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.»

Call of Duty Black Ops – Cold War è previsto per il 13 novembre prossimo su PC, PS4 e Xbox One, oltre che sulle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X.