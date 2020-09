Call of Duty Black Ops: Cold War, la modalità Zombie nel primo trailer!

Pochi giorni fa Treyarch ha anticipato che molto presto avremmo avuto modo di ammirare per la prima volta la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops: Cold War.

Vero e proprio marchio di fabbrica della serie di Call of Duty “Made in Treyarch”, il prossimo capitolo previsto anche su console di nuova generazione non ne sarà ovviamente sprovvisto.

Ora, è stata svelata la modalità dedicata ai non morti con un trailer nuovo di zecca, tratto dalla versione per console PlayStation 5 e della durata di poco più di due minuti:

Nel filmato è possibile scorgere personaggi nuovi di zecca e un’ambientazione mai vista prima, oltre al ritorno (gradito) della cassa delle armi casuali e il “puck a punch”. Anche le mappe appaiono ben più ampie rispetto alle passate iterazioni della saga.

Ma non solo: lo sviluppatore ha anche pubblicato un secondo video ben più lungo e corposo (di circa 8 minuti) in cui Treyarch spiega cosa dovremo aspettarci dalla modalità Zombie di Black Ops: Cold War. Lo trovate poco più in basso.

La modalità Zombies sembra mantenere quindi intatto tutto il suo fascino, ormai ben noto a chiunque mastichi la serie di Black Ops da generazioni. Staremo a vedere se, pad alla mano, i passi in avanti saranno all’altezza delle aspettative.

Ricordiamo in ogni caso che il nuovo Cold War avrà dalla sua una campagna single-player con una storia ambientata ai tempi della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia. Una beta del gioco dovrebbe inoltre prendere il via a partire dal 15 ottobre.

L’uscita di Call of Duty Black Ops: Cold War è in programma per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.