Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo video dalla campagna dalla Gamescom

Nel corso della Opening Night Live della Gamescom, anche Call of Duty: Black Ops Cold War è stato protagonista. Lo sparatutto firmato Activision ha infatti visto la pubblicazione di un nuovo e ulteriore video di presentazione dall’inizio della campagna, che vi proponiamo di seguito nella nostra notizia.

Intervenendo durante l’appuntamento, gli sviluppatori hanno spiegato che «parte del divertimento nel realizzare questo gioco è stato riportare davanti ai giocatori alcuni dei volti storici della serie», che vi affiancheranno nella campagna.

Vi ricordiamo infatti che lo shooter, che sarà sequel diretto dell’originale Black Ops, sarà ambientato nel 1981, in piena Guerra Fredda, e comprenderà una campagna che vi porterà a tu per tu con alcune vecchie conoscenze del franchise. Mentre vi districate tra intrighi internazionali tipici dell’epoca, potrete anche sfoderare il vostro arsenale nel ritorno dell’immancabile multiplayer.

Call of Duty: Black Ops Cold War vuole anche dare maggior libertà ai giocatori, che possono creare il loro personaggio per la campagna, dandogli perfino un nome. Da qui, ci saranno anche dei momenti in cui sarete davvero liberi di prendere delle decisioni lungo le missioni, potrete scegliere il vostro percorso, e arrivare a uno dei finali multipli previsti. L’idea degli autori era quella di garantire il massimo dell’espressione del giocatore, con un comparto narrativo che punta forte sulla libertà.

Cold War sarà disponibile anche su Xbox Series X e PlayStation 5: per questo, potrete decidere di acquistare un upgrade alle versioni next-gen (dal costo di 10€), o di acquistare semplicemente una versione già completa, che vi consentirà di giocare sia sull’attuale generazione di console che sulla prossima. L’uscita è fissata per il prossimo 13 novembre 2020.