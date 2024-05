Call of Duty, sbucano i capitoli del 2026 e del 2027

Call of Duty tornerà ovviamente a fine 2024 con il nuovo capitolo, sebbene già si parla degli episodi che usciranno nel 2026 e nel 2027.

Dopo l'ultimo capitolo della serie (che trovate ), ossia Modern Warfare 3, il gioco del 2024 sarà a quanto pare un ritorno alla storica serie di Black Ops.

Di recente alcuni leaker hanno scoperto un blueprint di un'arma legata a Call of Duty 2024, che pare sarà proprio Black Ops 6.

Ora, però, come riportato anche da TheGamer, grazie a una nuova fuga di notizie, potremmo sapere quali capitoli della serie di COD usciranno - pare - nel 2026 e nel 2027.

Secondo il leaker Visceral, il titolo del 2026 ha il nome in codice di Project Devilwood e sarà un titolo Ghosts sviluppato da Infinity Ward.

Il titolo del 2027, in fase di sviluppo da parte di Sledgehammer, ha invece il nome in codice di Project Anvil e sarà un titolo di Advanced Warfare.

Ghosts, uscito nel 2013, è stato sviluppato da Infinity Ward - il suo primo titolo non legato a Modern Warfare dopo anni. È apparso su PlayStation 3, Xbox 360 e anche per Wii U, oltre a essere un titolo di lancio per PlayStation 4 e Xbox One.

Advanced Warfare del 2014 è stato invece il primo Call of Duty di Sledgehammer e presentava tra le feature la tuta esoscheletrica personalizzabile. La campagna è stata degna di nota specie per il doppiaggio di Troy Baker e Kevin Spacey.

Restando in tema, diverse settimane fa un report segnalava la possibilità che il prossimo Call of Duty 2024 torni alla serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Quasi certamente ne sapremo di più sul gioco in occasione del prossimo Xbox Games Showcase previsto durante il mese di giugno: dopo l'evento Microsoft, infatti, si terrà un'altra presentazione relativa a un gioco avvolto nel mistero, che in molti pensano essere proprio il prossimo Call of Duty.