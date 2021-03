Buona festa del papà da PlayStation, Xbox e Nintendo

Oggi 19 marzo si celebra la festa del papà, e i principali player dell’industria dei videogiochi non si sono fatti sfuggire l’occasione per fare i propri auguri agli appassionati.

Avevamo assistito a qualcosa di simile proprio di recente, e del resto ve ne avevamo dato ampia documentazione, con la della donna.

In particolare, tra i tanti che sono stati condivisi a mezzo social, riportiamo quelli dei big three – PlayStation, Xbox e Nintendo.

Gli account italiani hanno twittato con messaggi e video simpatici, tratti o ispirati ad alcuni dei loro giochi in cui sono raffigurati padri e figli insieme.

I bravi padri sono responsabili, affidabili, solidali.

Marcus Fenix: *VRAAAAAAAAM!!!*

Buona festa del papà da tutti noi di Xbox! ⚙️💚 #LegamiDiSangue pic.twitter.com/coVsgqPH1Y — XboxItalia (@XboxItalia) March 19, 2021

Xbox Italia ha ad esempio condiviso una gif estrapolata da Gears of War 4, in cui JD e Marcus Fenix hanno una breve conversazione sulla loro prossima mossa sul campo di battaglia prima di chiuderla a tarallucci e… motoseghe, com’è tipico della serie.

PlayStation Italia ha invece puntato sul DualSense, l’avveniristico controller di PS5, come regalo ideale per un papà con cui «forse siete più simili di quanto non pensiate».

Nel video possiamo vedere alcune sequenze tratte dai giochi next-gen che sfruttano il feedback aptico e i grilletti adattivi, tecnologie che vedremo di ritorno anche sul controller di PlayStation VR 2.

Con lui hai fatto tantissime cose: era il tuo eroe. E dopo tutto questo tempo, forse siete più simili di quanto non pensiate. Regalagli un controller wireless DualSense, così sarete proprio #TalePadreTaleGamer. 😉 Buona #FestaDelPapà a tutti i padri! pic.twitter.com/5PSN2mWfp2 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 19, 2021

Per Nintendo Italia, invece, il papà è «l’unico giocatore che non si arrabbia se lo batti» – una cosa di cui non siamo troppo convinti, forse…

… Ma splendida foto! Nello scatto della Grande N vediamo una bimba e il suo papà impegnati in una partita all’ultimo respiro, lei con i Joy-Con di Switch, lui con il Pro Controller.

Ovviamente, anche noi di SpazioGames stiamo celebrando questa ricorrenza: che ne dite di dare un’occhiata ai migliori videogiochi sui papà, magari per scegliere quello che giocherete insieme al vostro stasera?

Se siete in ritardo e non gli avete ancora preso un regalo, vi aiutiamo noi: qui trovate le migliori offerte dedicate alla festa del papà firmate MediaWorld.