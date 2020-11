Buon compleanno, comandante Shepard! Mass Effect compie 13 anni

Era il 20 novembre 2007 quando per la prima volta il comandante Shepard si affacciava nel mondo dei videogiochi, esordendo con un franchise che sarebbe entrato indelebilmente nella storia di BioWare e nel cuore degli amanti dei titoli sci-fi: stiamo parlando di Mass Effect, che in questa data consentì ai giocatori di scoprire in assoluto un universo fatto di umani, asari, quarian e tantissimi altri dettagli che hanno reso unico e pulsante questo gioco di ruolo.

Mass Effect esordì su Xbox 360 il 20 novembre 2007

Sono trascorsi esattamente tredici anni da allora (anche se in Europa l’uscita fu il 23 novembre, tre giorni dopo il debutto USA) e, come sappiamo, il capostipite è diventato il primo episodio di una amata trilogia, a cui ha poi fatto seguito il più discusso Mass Effect: Andromeda.

In merito alla prima, di recente Electronic Arts ha fatto sapere che ben presto potremo mettere le mani su una rimasterizzazione, mentre per ora è mistero sul nuovo episodio della serie, ufficialmente in lavorazione. Riprenderà l’epopea di Andromeda? Possiamo aspettarci qualcosa di totalmente nuovo? Attendiamo di scoprirlo direttamente dagli autori della saga.

Intanto, dopo la festa del N7 Day lo scorso 7 novembre, oggi è il compleanno di Mass Effect e la serie è tutt’altro che scomparsa: mettiamoci comodi in vista delle novità sui nostri prossimi viaggi intergalattici.