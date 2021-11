Bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata ora disponibile su Microsoft Store! Pochi pezzi disponibili!

Annunciato in occasione dell’Opening Night Live Gamescom 2021, il nuovo bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata è stato pensato per festeggiare il 20° anniversario della storia saga Microsoft e include uno spettacolare design personalizzato per la console più potente attualmente in circolazione, che si estende sulla ventola dietro un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana, con in rilievo una serie di stelle che ricalcano quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo.

» Clicca qui per acquistare il bundle Xbox Series X Halo Infinite «

Si tratta di un prodotto davvero esclusivo e che è stato lanciato in un numero limitato di pezzi, tanto che diversi bagarini, come vi abbiamo riportato, hanno venduto in passato il proprio preorder a prezzi da capogiro. Se non volete assolutamente lasciarvelo sfuggire, vi consigliamo di non perdere tempo e prenotarlo su Microsoft Store al prezzo di 549,98€, senza avere la necessità di pagarlo a prezzo maggiorato in futuro.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi è composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios, tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

» Clicca qui per acquistare il bundle Xbox Series X Halo Infinite «

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon