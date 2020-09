Bright Memory in arrivo su Xbox Series X

Lo studio FYQD ha comunicato che Bright Memory sarà lanciato per Xbox Series X il prossimo 10 novembre, in contemporanea alla disponibilità della console in tutto il mondo, diffondendo per l’occasione un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Ricordiamo, tuttavia, che non si tratta di Bright Memory Infinite, ma dell’originale demo pubblicata su PC prima che il progetto diventasse un gioco completo. Inizialmente è stato proposto come Bright Memory: Episode 1, ma attualmente è conosciuto solo come Bright Memory.

Il titolo ha come protagonista Sheila, una ragazza che dovrà vedersela con animali e vari nemici su un’antica isola. Il prodotto offre una fusione velocissima tra FPS e action, nella quale possiamo utilizzare un’ampia gamma di abilità per connettere combo letali.

Sebbene Bright Memory sarà disponibile sicuramente a novembre, al momento Bright Memory Infinite è ancora privo di una data d’uscita ufficiale. Su PC, i possessori della versione originale potranno ottenere l’upgrade alla nuova edizione gratuitamente, ma al momento non sappiamo se la stessa politica sarà applicata anche all’edizione per Xbox Series X.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.