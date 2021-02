Bravely Default 2, prima recensione da Famitsu (e i voti sono stellari)

Bravely Default 2 sta per arrivare (la release è fissata per venerdì su Nintendo Switch) e in attesa dell’uscita la nota rivista specializzata Famitsu è già in edicola con il suo numero dove ha esaminato il nuovo atteso JRPG. Se, dopo l’anteprima del nostro Paolo, che ha le mani sul gioco, eravate impazienti di scoprire se il nuovo Bravely sarebbe stato o no in grado di mantenere le alte aspettative, una risposta arriva quindi dal Giappone.

Secondo Famitsu, infatti, il gioco di ruolo rasenta l’eccellenza, avendo portato a casa ben quattro 9/10, con una valutazione complessiva di 36/100 – una delle più alte possibili, all’infuori di quelle in cui uno dei quattro recensori assegna almeno un 10/10. Ad accompagnare questa recensione sulla rivista giapponese sono Ghosts’n Goblins, a sua volta con ottimi voti, ed Empire of Sin, con una valutazione positiva.

Potete trovare tutti i voti di seguito, come riportati da Gematsu:

Bravely Default II (Switch) – 9/9/9/9 [36/40]

Empire of Sin (PS4, Switch) – 8/7/8/7 [30/40]

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Bravely Default 2 arriverà su Switch il 26 febbraio. Il gioco rispolvererà il sistema di combattimento a turni che si muove sulla componente tattica di brave e default: potete sempre decidere se “trattenere” un turno per sfogarlo più avanti, in maniera tale da ribaltare le sorti della battaglia.

In attesa di chiacchierare più apertamente del JRPG, vi rimandiamo all’anteprima a questo link.