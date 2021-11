Sì, Xbox lo sa che la condivisione e la video cattura su Series X e Series S non vi piacciono

Arrivate sul mercato lo scorso anno, Xbox Series X e Xbox Series S hanno ottenuto grandi apprezzamenti dal pubblico e della critica. Insospettabilmente, anche la piccolina e solo digitale del mondo Xbox ha ritagliato la sua importante fetta di mercato e – complice anche la non disponibilità della sorella maggiore, andata a ruba – ha avuto ottime risposte dal mercato.

Nonostante questi riscontri positivi, però, Microsoft non sembra volersi adagiare sugli allori e ha fatto sapere di essere intenzionata a migliorare quanto prima una feature effettivamente non perfetta: la condivisione di contenuti e la registrazione di video sulle sue console.

A esprimersi in merito è stato Jason Ronald che, come evidenziato dai colleghi di VGC, durante il podcast Iron Lord ha spiegato che la compagnia avrebbe voluto fare già progressi significativi quest’anno, per migliorare le due feature. Così, per ora, non è stato.

Xbox Series S nella nostra redazione

«Direi assolutamente che il Game DVR è quell’area – quella relativa alla cattura e alla condivisione – dove avrei voluto poter fare più progressi quest’anno, di quelli che siamo riusciti a fare» ha spiegato il direttore per il program management di Xbox. «Per noi è assolutamente una priorità».

Il gigante di Redmond assicura di aver accolto i feedback mandati dai giocatori su questi aspetti migliorabili dell’esperienza, e spera di poter fare meglio quanto prima. Per il momento, però, assicura di aver cominciato a lavorare per migliorare la qualità delle catture video di per loro.

«Per noi è assolutamente una priorità ed è qualcosa su cui continueremo a insistere» ha rimarcato Ronald. «Abbiamo apportato alcuni cambiamenti e ci sono state delle migliorie sull’affidabilità e sulla qualità delle catture, ma sappiamo di avere ancora del lavoro da fare».

Per il 2022, dunque, aspettiamoci legittimamente che vengano mossi dei passi in avanti sulla questione, considerando che Ronald si è scusato per non essere riuscito a portare delle novità significative già nel corso dell’anno che volge a conclusione.

Nel frattempo, le celebrazioni per i primi vent’anni di vita di Xbox continuano, tra nostalgia e retroscena curiosi. E il cloud è sempre più nelle idee di Microsoft, che ora non vi chiede più nemmeno di comprare una Xbox Series X, per giocare ai giochi di Xbox Series X: vi basterà la vostra vecchia e amata Xbox One.