Xbox celebra 20 anni e svela un curioso retroscena sulla prima console

Sono ormai passati 20 anni dalla nascita della prima Xbox, la console che Microsoft realizzò per entrare nel mercato videoludico, combattendo contro PlayStation 2 e il Nintendo GameCube.

Dopo tanti alti e bassi, oggi la casa di Redmond può godersi il successo di Xbox Series X e Series S: un museo virtuale ha svelato tanti interessanti retroscena che hanno portato alla creazione della console, svelando anche quanto sia stato difficile nasconderne l’esistenza.

Questa particolare presentazione aveva anche svelato la curiosa lettera con la quale Microsoft tentò di acquisire Nintendo: un’operazione che, naturalmente, non andò affatto a buon fine.

Oggi i rapporti tra le due aziende sono molto più idilliaci, come dimostrato dalla presenza di Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, all’evento Xbox.

Come segnalato da Pure Xbox (via GamingBolt), la console era stata oggetto di leak, rovinando potenzialmente la mossa a sorpresa di Microsoft per entrare prepotentemente nel mercato videoludico.

La casa di Redmond ha dunque svelato che, per poter mantenere il riserbo, era stato deciso di dichiarare alla stampa che si stava lavorando semplicemente alla creazione di «API per schede video 3D FX».

Seamus Blackley di Xbox decise infatti di utilizzare questa scusa per rispondere alle domande della stampa, quando in realtà era proprio a capo del team responsabile della prima storica console:

«Non ho idea di cosa tu stia parlando. Che cos’è Xbox? Di che parli?»

Blackley dichiarò che stava infatti lavorando a quel progetto per Windows e che «non aveva idea» di cosa fossero queste console: ovviamente, si trattava di una grande bugia, narrata per conservare il segreto di Xbox fino alla fine.

Si può dire che gli sforzi di Microsoft hanno però funzionato: oggi la console può festeggiare il suo ventesimo anniversario con le grandi vendite che Xbox Series X e Series S continuano a ottenere ogni giorno.

Le due piattaforme diverse hanno infatti permesso alle console di sbarcare nelle case di tanti giocatori diversi: a giudicare dagli ultimi risultati, sembra che Xbox Series S in particolare stia avendo un grande successo.