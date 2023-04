Dopo Super Mario Bros. arriveranno nuovi film Nintendo? Miyamoto frena l’entusiasmo

Da poche ore è ufficialmente arrivato nelle sale italiane il film di Super Mario Bros, l’atteso adattamento animato realizzato da Illumination in collaborazione con Nintendo, che ha già ottenuto molti pareri positivi dai fan.

Il lavoro svolto per adattare le celebri avventure della mascotte Nintendo (trovate una delle sue più amate avventure, Super Mario Odyssey, su Amazon) è stato infatti apprezzato molto dai giocatori, al punto da spingere molti utenti a domandarsi quale sarà il prossimo adattamento cinematografico, se mai ce ne sarà un altro.

Anche nella nostra recensione abbiamo sottolineato che si tratta del miglior adattamento cinematografico di un videogioco: inevitabile dunque il desiderio dei fan di vedere nuovi franchise sul grande schermo, con brand come The Legend of Zelda saldamente in testa ai desideri.

Tuttavia, Shigeru Miyamoto ha voluto smorzare fin da subito l’entusiasmo della community: in un’intervista rilasciata a Game Informer (via Nintendo Life), il papà di Super Mario Bros. ha infatti chiarito che non solo non è attualmente previsto alcun film, ma che «probabilmente» non arriverà nessun annuncio al riguardo. O almeno, non per il momento.

Nonostante sia infatti relativamente recente l’arrivo di Nintendo Pictures come nuovo gruppo della compagnia, il leggendario director ha voluto ricordare che la filosofia della grande N si basa sul non voler annunciare o mostrare nulla fino a quando non ci sarà un risultato degno di nota:

«Per quanto riguarda gli annunci o la condivisione di qualcosa, cerco di trattenermi fino a quando non abbiamo nulla che sia davvero buono e divertente. Di conseguenza, probabilmente non avremo nulla da annunciare nel prossimo futuro, quindi vi chiedo di concentrare tutta la vostra attenzione su questo film».

Miyamoto non ha dunque voluto escludere a priori l’arrivo di nuove animazioni — del resto, l’annuncio di Nintendo Pictures ha già lasciato intuire tutta l’ambizione della casa di Kyoto — ma ha semplicemente chiarito che ci vorrà ancora molto tempo prima di capire se potranno davvero arrivare nuovi adattamenti di qualità.

Di conseguenza, i giocatori dovrebbero semplicemente godersi il film di Super Mario Bros. e incrociare le dita per il futuro: vi terremo come sempre aggiornati qualora arrivassero annunci a sorpresa.

Il papà di Super Mario Bros. ha recentemente rilasciato un’altra interessante intervista al portale Variety, in cui non solo ha chiarito che il noto idraulico non impugnerà mai armi da fuoco, ma ha anche anticipato che un nuovo capitolo sarà annunciato in un futuro Nintendo Direct.

Restando in tema, anche il Nintendo eShop ha voluto celebrare il lancio del nuovo adattamento cinematografico, proponendo a tutti i fan la prima ondata di saldi dedicati alla saga di Super Mario.