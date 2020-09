Borderlands 3 arriva su PS5 e Xbox Series X (e sarà gratis)

Borderlands 3 è il terzo capitolo ufficiale della saga di sparatutto/RPG in prima persona sviluppata da Gearbox Software e prodotta da 2K Games.

Quarto capitolo della serie Borderlands in ordine di uscita, il gioco è stato accolto piuttosto calorosamente da critica e pubblico dopo l’uscita, avvenuta a settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.

La key art di Borderlands 3.

Ora, è arrivata una notizia altrettanto importante: Gearbox ha infatti confermato che Borderlands 3 arriverà anche su next gen con le versioni PS5 e Xbox Series X del celebre sparatutto. Ma non solo: sarà possibile effettuare l’upgrade gratis alle versioni di nuova generazione!

Le versioni PS5 e Xbox Series X del gioco offriranno una risoluzione in 4K e 60 fotogrammi al secondo per la modalità singleplayer. L’aggiornamento alle nuove versioni PlayStation o Xbox sarà quindi assolutamente gratuito e senza costi aggiuntivi, con la possibilità di trasferire i progressi di gioco (oltre a tutti i DLC acquistati).

Attenzione, però: la “nuova” versione di Borderlands 3 next-gen includerà una modalità multiplayer cooperativa in locale per 2/4 giocatori in splitscreen, oltre a un nuovo albero di abilità per le classi di Vault Hunter e altro ancora. Questi contenuti dovrebbero essere resi disponibili anche per l’edizione current-gen del gioco.

Insomma, una vera manna per tutti fan della serie di FPS più folle e psichedelica di sempre, un’avventura assolutamente frenetica ambientata interamente su un pianeta sconosciuto, dove ci scontreremo con una fazione nemica e con quello che molti definiscono uno dei migliori villain di questa saga.

Nella nostra recensione originale del gioco che trovate sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che «al netto di qualche difetto tecnico più o meno evidente, Borderlands 3 è tutto ciò che speravamo di trovare nell’ultimo capitolo della serie Gearbox.»