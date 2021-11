Bomba Amazon! Acquista questa bilancia smart a meno di 17 euro!

Nonostante non faccia parte dell’ambito gaming, oggi vi proponiamo un articolo utile per la vita di tutti i giorni e dotato di funzionalità smart. Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021 offre la possibilità di portarsi a casa la bilancia smart Yunmai a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La bilancia smart Yunmai utilizza la tecnologia di analisi dell’impedenza bioelettrica per monitorare 13 tipi di dati relativi alla composizione corporea, come il grasso corporeo, il grasso viscerale, il peso del muscolo scheletrico, la massa muscolare e tanto altro ancora.

La bilancia smart Yunmai supporta fino a 16 utenti e sincronizza tutti i dati raccolti nell’app Yunmai, la quale può essere anche utilizzata per inviare le informazioni a Apple Health, Google Fit e Samsung Health. La bilancia smart Yunmai è dotata di uno spesso vetro temperato e un sensore ad alta precisione antiscivolo.

Solitamente la bilancia smart Yunmai viene proposta a 49,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 16,99€, con uno sconto di 33€ applicando il coupon presente direttamente nalla pagina del prodotto. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un valido strumento per misurare il vostro stato di salute a un prezzo davvero bassissimo.

