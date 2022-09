Blue Yeti, microfono perfetto per lo streaming, con uno sconto del 25% su Amazon!

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 6 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche il microfono professionale USB a condensatore Blue Yeti.

Il microfono professionale USB a condensatore Blue Yeti si distingue rispetto alla concorrenza per le sue diverse modalità di rilevamento audio: non solo a cardioide ma anche omnidirezionale, bidirezionale e stereo, rendendolo dunque un prodotto ideale non solo per le sessioni di gioco ma anche per i podcast.

Il microfono professionale USB a condensatore Blue Yeti ha un design elegante ed una struttura realizzata interamente in metallo, resistente e gradevole da vedere. Offre una registrazione di ottima qualità a 16 bit, una frequenza di 48 KHz ed è facilmente configurabile sia con il supporto da tavolo incluso o con un eventuale supporto esterno. Segnaliamo anche la presenza di un uscita jack per le vostre cuffie sul fondo del microfono.

Grazie alle offerte di settembre di Amazon, potete portarvi a casa il microfono Blue Yeti a soli 113€, rispetto ai consueti 145€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di quasi 37€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo smartwatch a un prezzo eccellente!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante, mentre di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le migliori Offerte di Settembre Amazon del 2022