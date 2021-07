Bloodborne, una spettacolare sfida PVP finisce in modo inaspettato

Una delle caratteristiche chiave di Bloodborne, che lo rendono un titolo ancora oggi estremamente rigiocabile, è sicuramente la presenza della modalità multiplayer online.

In questo modo su Bloodborne non solo sarà possibile giocare in cooperativa, ma gli utenti potranno anche affrontare altri cacciatori in sfide PVP, portando anche a risultati decisamente inaspettati.

Le battaglie sono infatti uno degli elementi più apprezzati dell’avventura di From Software: anche per questo motivo c’è molto interesse dietro il progetto che mira a restaurare un boss tagliato del gioco.

A tal proposito, un utente ha compilato un’interessantissima classifica dei boss di Bloodborne, basandosi sulla lore del gioco e non su quanto sia effettivamente facile sconfiggerli o meno.

Nelle battaglie PVP gli utenti avranno modo di mettere alla prova tutte le loro abilità ed i potenziamenti speciali per riuscire ad emergere vincitori dallo scontro con i propri avversari.

Tuttavia, all’utente Reddit mr_aizzawa è andata decisamente in maniera diversa: nonostante uno scontro combattuto in maniera onorevole da entrambi i cacciatori, alla fine la battaglia si è conclusa con nessun vincitore.

Al termine dell’incontro, entrambi i cacciatori di Bloodborne si sono infatti uccisi a vicenda, concludendo di fatto quella che fino a quel momento era stata una battaglia spettacolare in modo decisamente inaspettato.

L’evento è stato catturato dal fan in una clip video, pubblicata sul forum dedicato al gioco e che potete vedere qui sotto:

Entrambi gli sfidanti si trovavano in fin di vita ed hanno provato ad avere la meglio sull’avversario con un preciso colpo con la spada: purtroppo per loro, nessuno dei due emergerà vincitore dallo scontro.

Una conclusione decisamente sorprendente e divertente, che come sottolineato dai fan nei commenti ha reso lo scontro ancora più spettacolare, evidenziando come entrambi siano morti «con onore».

Le ambientazioni di Bloodborne sono altrettanto spettacolari, tuttavia includono anche il serio rischio di perdersi: per questo motivo un fan ha realizzato una bellissima mappa a colori della città di Yharnam.

L’unico modo per poter giocare a quest’esclusiva PlayStation su PC è utilizzare un abbonamento a PlayStation Now: un fattore che ha reso Bloodborne il titolo più utilizzato sul servizio.

I fan continuano a sperare che possa venire presto annunciato un sequel: nel frattempo abbiamo voluto provare ad elencare 5 dettagli che dovrebbe fare Bloodborne 2 per soddisfare gli appassionati.