Bloodborne, la replica del Threaded Cane è così reale che ne vorrete uno

Bloodborne è sicuramente uno dei soulslike più amati di sempre – se non il più amato – tanto che da tempo i giocatori aspettano a braccia aperte l’annuncio di un sequel (o anche solo una remastered) del titolo originale.

Una delle caratteristiche più originali del gioco, è sicuramente la grande varietà di armi in dotazione al Cacciatore protagonista: l’utente Twitter @Deutschgreen ha trasformato tutto in realtà e ha creato il proprio Threaded Cane personale, ossia una delle armi più iconiche del gioco.

Come potete vedere voi stessi nel tweet sottostante, il bastone è dotato di un congegno speciale in grado di far fuoriuscire delle lame, esattamente come nel gioco (e il risultato è realmente sorprendente):

Threaded cane motivation video! It flips to expand and strike on the ground to relocate. #Bloodborne pic.twitter.com/LgGtGC1Kdo — Mitori (@Deutschgreen) November 14, 2020

Poco sotto, altre immagini:

Also a detailed picture of the painted cane (both modes) pic.twitter.com/t1fGHDtLth — Mitori (@Deutschgreen) November 14, 2020

Ricordiamo, in ogni caso, che tutti coloro che desiderano giocare – o rigiocare – Bloodborne in retrocompatibilità su PS5 potrebbero avere un’amara sorpresa: le prestazioni del gioco sulla nuova console di Sony non sono purtroppo all’altezza delle aspettative, mostrando gli stessi problemi di frame rate e frame pacing visibili nell’edizione originale (oltre ad una risoluzione pressoché identica).

La sinossi ufficiale del titolo recita:

Un viandante solitario. Una città maledetta. Un mistero letale che annienta tutto ciò con cui entra in contatto. Affronta le tue paure addentrandoti nella desolata città di Yharnam, un luogo dimenticato, flagellato da una terribile piaga. Esplora le sue ombre più cupe, combatti per la tua vita con spade e armi e scopri segreti che ti geleranno il sangue… e ti garantiranno la salvezza…

Ma non solo: gli appassionati di soulslike devono assolutamente tenere sott’occhio il nuovo titolo targato Bluepoint Games, ovvero il nuovo Demon’s Souls per console PlayStation 5, già disponibile nei negozi e pronto quindi per il lancio della piattaforma next-gen Sony, ossia il 19 novembre prossim in Europa (Italia inclusa).