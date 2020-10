Bloodborne gratis sul PS Store USA per gli abbonati a PS Plus (ma per poco)

AGGIORNAMENTO: Come volevasi dimostrare, Sony si è prontamente accorta dell’errore e ha quasi subito rimosso il gioco dal catalogo dei titoli gratuiti messi a disposizione degli abbonati americani a PS Plus.

ARTICOLO ORIGINALE: A sorpresa, sembra che gli abbonati americani al servizio PlayStation Plus abbiano ricevuto stasera un regalo decisamente gradito: Bloodborne, il celebre soulslike dalle tinte gotiche di FromSoftware, è infatti proposto in forma assolutamente gratuita a tutti i membri iscritti al servizio su PS4.

Al momento in cui scriviamo, il gioco è disponibile “for free”, invece che al prezzo base di 19,99 dollari a questo indirizzo. Va detto che potrebbe trattarsi di un errore temporaneo, visto che Sony ha già annunciato da poco i giochi gratuiti del mese di ottobre (e Bloodborne ovviamente non è presente).

Avete già letto in ogni caso che solo pochi giorni fa l’utente YouTube “SnazzyAI” ha ricostruito come potrebbe essere la remastered di Bloodborne in un nuovo, e molto sorprendente, video che lo mostra in 4K e a 60fps? E che durante lo scorso mese di maggio di quest’anno un nuovo rumor vedeva in arrivo una presunta versione del titolo per piattaforma PC?

Ricordiamo anche che gli appassionati di soulslike possono – e devono – tenere sott’occhio il nuovo lavoro di Bluepoint Games, ossia il loro nuovo Demon’s Souls per console PlayStation 5, il quale tra le altre cose includerà una modalità che prediligerà le prestazioni ma abbasserà la risoluzione fino a 1440p per una maggiore fluidità. Il gioco è atteso al lancio della piattaforma next-gen Sony, ossia il 19 novembre in Europa (Italia inclusa).

Bloodborne è disponibile al momento in esclusiva assoluta per console PlayStation 4.