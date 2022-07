Blizzard sta per abbandonare per sempre uno dei suoi giochi più longevi

Blizzard è in un periodo decisamente particolare, ma non si può negare che non abbia contribuito a fare la storia dei videogiochi.

L'azienda che ci ha regalato la saga di Diablo è in un momento storico in cui ha bisogno di guardare avanti e rinnovarsi probabilmente.

Non aiutano le vicende finanziare che stanno scuotendo l’azienda come non mai, ovvero la storica acquisizione da parte di Microsoft che è al centro di tutte le attenzioni mondiali.

Mentre Diablo Immortal fa discutere, talmente tanto da costringere una strenua difesa da parte dell’azienda stessa.

In questo scenario è necessario anche rivedere le priorità, probabilmente, e Blizzard sta infatti per abbandonare uno dei suoi giochi più longevi.

Come riporta Eurogamer.net, infatti, il prossimo gioco che incontrerà la fine del suo ciclo vitale è Heroes of the Storm.

Il MOBA si era proposto come un’alternativa più accessibile e veloce della concorrenza, ed aveva portato anche alcune interessanti novità.

Tuttavia pur non imponendosi in maniera massiccia, negli anni si era guadagnato una piccola community di affezionati molto solida.

Ai quali non faranno piacere le ultime dichiarazioni di Blizzard riguardo il supporto ad Heroes of the Storm:

«Heroes e la sua community sono la patria di alcuni dei giocatori più appassionati di tutto il mondo e ci impegniamo a fare in modo che voi possiate continuare a godervi le vostre avventure attraverso il Nexus. Andando avanti supporteremo Heroes in un modo simile ai nostri altri giochi di lunga data, StarCraft e StarCraft II. In futuro, continueremo a pubblicare le uscite stagionali e le rotazioni degli eroi, e mentre il negozio in-game rimarrà operativo, non ci sono piani per l’aggiunta di nuovi contenuti per l’acquisto. Le patch future si concentreranno principalmente sulla sostenibilità del client e sulla correzione dei bug, con aggiornamenti del bilanciamento in arrivo secondo necessità»

In buona sostanza non ci saranno più nuovi contenuti di alcun tipo, ma Blizzard si occuperà solo di mantenere funzionante Heroes of the Storm.

Non è una sorpresa, ma neanche una notizia che i fan possono prendere alla leggera. Considerato anche che il già citato Diablo Immortal invece avrà una vita lunghissima.

