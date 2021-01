Bleeding Edge, Ninja Theory dice basta: niente più update

Era solo il 24 marzo 2020 quando arrivò sugli scaffali Bleeding Edge, il titolo di Ninja Theory che strizzava l’occhio agli appassionati dei titoli multiplayer, proponendosi con un roster di personaggi con cui divertirsi ad affrontare altri giocatori. Il nostro Paolo Sirio aveva analizzato l’esperienza offerta nella sua recensione, che potete trovare a questo indirizzo, ma oggi purtroppo è arrivata la doccia fredda definitiva.

Sul suo profilo ufficiale Twitter dedicato al gioco, infatti, la software house ha fatto sapere che non possiamo aspettarci l’arrivo di ulteriori aggiornamenti per Bleeding Edge, che rimarrà comunque online. Come leggiamo nel messaggio di Ninja Theory:

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!

— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) January 28, 2021