Black Myth: Wu Kong si è ispirato a God of War

Negli ultimi giorni ha fatto parlare moltissimo di sé Black Myth: Wu Kong, un action adventure RPG indie proveniente dalla Cina e basato sul classico Il Viaggio in Occidente.

Dopo la presentazione, abbiamo approfondito i primi dettagli sul gioco attraverso una corposa anteprima, ma a quanto pare c’è dell’altro.

In una serie di interviste pubblicate in seguito al reveal, è trapelato come Black Myth abbia tratto ispirazione da God of War.

L’ultimo capitolo della serie di Santa Monica Studio ha infatti dato l’esempio per l’uso della «single-shot camera», che ha trasformato il gioco, proprio come Wu Kong, in un lungo piano sequenza.

È stata «un’idea presa direttamente da God of War, un gioco dal quale lo studio è stato ispirato», ha spiegato l’analista Daniel Ahmad, traducendo un’intervista dal cinese.

Come potete vedere nel tweet di seguito, il gioco dovrà passare per una fase intensa di raffinamento, dal momento che l’acqua è incompleta, il pelo degli animali e dei boss dà ancora problemi, e altro ancora.

16. They do have ambition though. They plan multiple games in the series. Want to fully implement fights with the giant monsters. Add in executions and harder difficulty etc…

