L’action RPG Black Myth: Wu Kong annunciato con 13 minuti di ipnotico gameplay

Gli amanti degli action RPG potrebbero aver trovato pane per i loro denti: nel corso della giornata di oggi, infatti, la software house cinese Game Science (già autrice di Art of War: Red Tides) ha annunciato Black Myth: Wu Kong, suggestivo titolo dall’ambientazione orientale ispirato a Il Viaggio in Occidente di Wú Chéng’ēn. Il titolo, che sarà un single player, è realizzato con Unreal Engine 4 ed è stato presentato con ben 13 minuti di gameplay che fanno decisamente ben sperato – soprattutto se, come precisato dagli sviluppatori, pensiamo che questo footage viene da una pre-alpha.

Al momento non abbiamo una data d’uscita per il gioco, ma gli sviluppatori hanno fatto sapere che «sebbene non prevediamo che servano 500 anni a terminarlo [è un riferimento a Il Viaggio in Occidente, ndr], faremo uscire il gioco solo quando sentiremo, da giocatori, di esserne soddisfatti.»

Vi proponiamo di seguito il generoso video gameplay di annuncio.

Ad accompagnarlo c’è anche un secondo video, dedicato invece allo scenario che potremo vivere all’interno del gioco e ugualmente suggestivo.

Il titolo è atteso su PC e «sulle maggiori console», ma potrebbe anche arrivare su piattaforme cloud, se gli sviluppatori trovassero soddisfacenti le performance. Legittimo, probabilmente, aspettarsene l’uscita su Xbox Series X e PS5, piuttosto che (solo?) su Xbox One e PlayStation 4.