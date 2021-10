Black Friday, le migliori offerte sulle cuffie gaming

Siamo ormai giunti a fine ottobre e manca ormai solo un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, uno degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori è dato dall’headset da gaming, in quanto si occupa di riprodurre in modo chiaro e nitido effetti sonori e colonne sonore per coinvolgere al meglio l’utente nell’azione.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione alle migliori cuffie gaming da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista alle migliori cuffie gaming attualmente in circolazione, da quelle più economiche ai modelli di punta, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Come da tradizione, per la nostra selezione di articoli abbiamo tenuto in considerazione diversi parametri che vanno a influire direttamente sulla qualità dell’audio, nonché sul comfort assicurato. Quest’ultimo fattore è piuttosto importante, dato che le cuffie gaming devono essere pensate per essere indossate per diverse ore al giorno senza arrecare fastidi particolari all’utilizzatore.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia delle migliori cuffie gaming che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Astro Gaming A50

Se puntate al meglio, anche a costo di spendere una cifra piuttosto consistente per un paio di cuffie gaming spettacolare, non possiamo che sconsigliarvi le Astro Gaming A50, disponibili in doppia versione (Playstation/PC e Xbox/PC). Grazie al sistema audio Astro V2, le Astro Gaming A50 offrono alti cristallini, medi controllati e bassi privi di distorsioni. Oltre al supporto alla tecnologia Dolby Surround 7.1 per la massima immersione, le Astro Gaming A50 garantiscono un incredibile comfort in virtù dei suoi morbidi padiglioni, mentre la batteria integrata fornisce fino a oltre 15 ore di autonomia.

» VEDI OFFERTA

Razer Nari Ultimate Wireless Gaming

Le cuffie gaming Razer Nari Ultimate Wireless Gaming offrono un suono eccezionale che strutta la tecnologia THX Spatial Audio per offrire un’esperienza di ascolto naturale e realistica. Anche in questo caso, come le precedenti Astro Gaming A50, ci troviamo di fronte ad un headset gaming senza fili dal comfort assoluto, grazie all’impiego di cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante per ridurre la concentrazione di calore. L’esclusiva tecnologia HyperSense riconosce specifici segnali audio e usa le vibrazioni per aggiungere feedback tattile, per trasportarvi davvero all’interno dell’azione.

» VEDI OFFERTA

Astro Gaming A40 TR

Disponibili in doppia versione (PlayStation/PC e Xbox/PC), le Astro Gaming A40 TR sono delle eccellenti cuffie gaming su filo che utilizzano il sistema Astro Audio V2 per offrire una qualità audio di livello professionale con pieno supporto a Dolby Audio. La caratteristica che salta subito all’occhio è la presenza di MixAmp Pro TR, una vera e propria scheda audio esterna con due ampie rotelle che consentono di regolare in maniera precisa il bilanciamento delle cuffie, così da personalizzare la resa in base al titolo a cui state giocando.

» VEDI OFFERTA

Hyper X Cloud Revolver

Le Hyper X Cloud Revolver sono cuffie cablate dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che, in occasione del Black Friday 2021, potrebbero diventare ancora più convenienti. Le cuffie gaming HyperX Cloud Revolver offrono un audio tridimensionale particolarmente convincente e sono adatte a qualsiasi tipo di giocatore. Il comfort è garantito dalla presenza di cuscinetti realizzati con una tecnologia in memory foam esclusiva, mentre il microfono, dotato di cancellazione digitale del rumore, è facilmente rimovibile.

» VEDI OFFERTA

Logitech G433

Se cercate un paio di cuffie gaming estremamente comode, le Logitech G433 sono quello che fa per voi. Grazie al loro rivestimento in tessuto leggero, idrorepellente ed antimacchia, le cuffie gaming Logitech G433 assicurano il massimo comfort in qualsiasi situazione. Le cuffie gaming Logitech G433 sono equipaggiate con driver Audio Pro-G da 40 mm per un’ottima qualità di ascolto con supporto al posizionamento audio DTS 7.1.

» VEDI OFFERTA