Black Friday CDKeys: videogiochi e abbonamenti PSN e Xbox in super sconto

Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato in occasione del Black Friday. Il popolare catalogo digitale di videogiochi, infatti, è invaso da sconti su tantissimi videogame, anche quelli estremamente recenti, come Football Manager 2023, proposto a soli 33,89€.

Piuttosto interessante anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, che potete portarvi a casa sborsando appena 32,19€. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PC è lo stesso, ottimo gioco visto e giocato due anni fa su console PlayStation 5, con in più il consueto boost offerto dalle potenzialità dei vostri PC gaming: bellissimo da vedere, con qualche incertezza lato frame rate che verrà senza dubbio corretta nelle prossime settimane con le consuete patch di rito, il gioco soffre una certa ripetitività di fondo, oltre ad essere ‘solo’ un more of the same del precedente Marvel’s Spider-Man. Vestire la calzamaglia dello Spidey di Harlem è in ogni caso un’esperienza da vivere, specie nel caso in cui ve la foste persa su PS5».

Inoltre, trovate anche offerte imperdibili su Gift Card PSN e Xbox, nonché abbonamenti a Xbox Live, Xbox Game Pass Ultimate e Nintendo Switch Online.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante, mentre di seguito trovate la nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Black Friday CDKeys: ecco le migliori offerte