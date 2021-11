Black Friday, attenzione al prezzo top della TV LG OLED 65″ 4K perfetta per il gaming

Con l’arrivo delle console di nuova generazione, i gamer più esigenti hanno bisogno di una smart TV degna di nota. Le offerte sono tante e, come sempre, ci siamo qui noi a darvi una mano. Durante il Black Friday di Amazon dovete fare attenzione alla TV LG OLED 65″ 4K, un pannello di altissima qualità che potete acquistare al prezzo più basso di sempre!

Prima di addentrarci nell’offerta, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Diversamente dai TV LED, limitati dalla tecnologia di retroilluminazione, la TV LG OLED 65″ 4K offre un estremo realismo e immagini uniche grazie ai milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri perfetti e colori precisi: il risultato è un’esperienza di visione senza precedenti. Il suo profilo incredibilmente sottile è così raffinato che renderà il tuo salotto simile a un museo di arte moderna.

Per gli appassionati di cinema e TV, con LG OLED 65″ 4K è dotato del Filmmaker Mode, che disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. In questo modo riproduce accuratamente l’idea originale del regista per permetterti di vivere il film nel modo in cui è stato pensato.

Per il gaming, invece, la TV LG OLED 65″ 4K vi regala sessioni di gioco senza compromessi grazie allo schermo da 120Hz e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, per un gameplay fluido con basso input lag, meno stuttering e flickering.

Grazie alle offerte del Black Friday potete portarvi a casa questa tv perfetta per il gaming ad un prezzo veramente incredibile. La TV LG OLED 65″ 4K è disponibile al prezzo di €1799,00 al posto dei €2699,00, con un ottimo sconto del 33% mai visto prima.

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday 2021 e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Acquista ora la TV LG OLED 65″ 4K a soli 1799,99€ invece che 2699,00€ , sconto del 33% «

Offerte Black Friday ancora disponibili