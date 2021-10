Black Friday anticipato! 10 prodotti da gaming a meno di 10€!

Sappiamo che siete tutti trepidante per le offerte in arrivo per il Black Friday 2021, ma per acquistare prodotti a prezzo scontato non dovete necessariamente aspettare ancora un mese. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti costantemente nuove offerte ogni giorno. Se state cercando qualcosa a basso prezzo, ma ugualmente utile e non di qualità scadente, abbiamo selezionato per voi i migliori articoli gaming che potete acquistare a meno di dieci euro.

Nonostante il prezzo piuttosto basso, molti di essi possono entrare tranquillamente di diritto nell’armamentario di un vero gamer, come ad esempio mouse o auricolari, consentendovi di risparmiare diversi euro. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i dieci prodotti gaming imperdibili con un prezzo inferiore a dieci euro presenti su Amazon.

Ricordiamo che tutti i prodotti presenti in questo articolo sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime; quindi, nel caso foste abbonati (e, in caso contrario, vi consigliamo di farlo direttamente da qui) non ci sarà alcun costo di spedizione. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Mouse gaming Trust Gaming GXT 101

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di questo mouse gaming ottico prodotto da Trust, che è dotato di un sensore con una sensibilità regolabile da 600 a 4.800 DPI direttamente tramite un comodo pulsante. Il dispositivo offre lati in gomma per una presa salda, logo illuminato e un design ergonomico e confortevole per la massima comodità anche per lunghi periodi di utilizzo.

Tappetino HP Omen 100

Se avete bisogno di un nuovo tappetino per il mouse e avete un budget limitato, questo è l’articolo che fa al caso vostro! Questo tappetino prodotto da HP è realizzato è dotato di una base in gomma antiscivolo ottimizzata per il sensore ottico dei mouse da gaming, ha uno spessore di 4 mm ed è stato testato per resistere a 250 Km di movimento.

Bomboletta spray aria compressa Nilox

Prendersi cura dei propri prodotti tecnologici è davvero importante, soprattutto per quanto riguarda la rimozione della polvere al loro interno che potrebbe portare a surriscaldamento e prestazioni inferiori. Grazie alla bomboletta spray ad aria compressa Nilox potete rimuovere rapidamente detriti e polvere da qualsiasi superficie, consentendovi di pulire tastiere e l’interno di case, notebook, e apparecchi digitali senza alcuno sforzo.

Mini tappetino gaming Razer Sphex V2

Vi segnaliamo che un altro tappetino piuttosto interessante e di qualità, che potete acquistare ad un prezzo scontatissimo! Si tratta del Razer Sphex V2, che offre una superficie ottimizzata per la massima reattività, indipendentemente dalla sensibilità o tipo di sensore del vostro mouse da gaming. Anche lavandolo, non comprometterete lo strato di base adesiva, per un’esperienza di gioco senza intoppi.

Auricolari in-Ear RODMA

Se desiderate degli auricolari economici, magari da collegare al controller per giocare in tranquillità ed immergervi all’interno dei vostri titoli, gli auricolari in-Ear ULIX RIDER fanno proprio per voi! Gli auricolari in-Ear ULIX RIDER sono dotati di altoparlanti integrati ad alte prestazioni per espandere la gamma di frequenze e, grazie all’impiego del comune jack audio da 3,5mm, possono essere utilizzati con molteplici dispositivi.

Set copritasti gaming retroilluminati

Nel caso i tasti della vostra tastiera dedicati più nello specifico al gaming (come Q,W,E,R,A,S,D,F e le frecce direzionali) non vi soddisfano, questo kit potrebbe migliorare la situazione. Questo prodotto, infatti, vi permette di sostituire i sostituire i tasti posti sugli switch Cherry MX con altri di un’accesa colorazione blu in modo da differenziarli dal resto. Inoltre, i copritasti sono stati realizzati a doppia iniezione per garantire una resistenza eccellente anche dopo tantissime pressioni e ore di gioco.

Skin Juventus per controller Playstation 4

Se tifate la Juventus e possedere una PS4, potreste essere interessati a questa skin per il controller Dual Shock 4 composta da un guscio protettiva in morbido silicone, una coppia di gommini antiscivolo per levette e due adesivi. I gommini, in particolare, sono realizzati in silicone antiscivolo di alta qualità per fornire una maggiore precisione.

Ventola DeepCool RF120 Blu

Se avete bisogno di dare un tocco luminoso all’interno del case del vostro desktop, la ventola DeepCool RF120 blu potrebbe fare al caso vostro. La ventola è dotata di quattro LED ultra luminosi per offrire un’esperienza visiva eccellente, mentre assicura un flusso d’aria costante grazie alle sue nove pale. La ventola DeepCool RF120 può essere alimentata sia tramite la scheda madre che separatamente con l’apposito connettore.

Cavo Display Port 1.2 da 1 metro

I cavi non bastano mai, soprattutto se si desidera realizzare una postazione multi monitor. Nel caso vi servisse un nuovo cavo Display Port 1.2 in grado quindi di trasportare segnali video fino alla risoluzione 4K a 60Hz, questo prodotto di Kabel Direct potrebbe fare al caso vostro. Il cavo assicura una velocità di trasferimento dei dati sino a 17,28Gb/s e il connettore dispone di una chiusura per il fissaggio semplice e sicuro.

Tappetino per mouse con poggiapolso

Se passate molto tempo a lavorare o studiare davanti al PC, vi sarà capitato di accusare un po’ di fastidio al polso, a causa della posizione inclinata che si assume quando si utilizza il mouse. Il tappetino ergonomico con poggiapolso di JIALONG è quello che ci vuole per migliorare la vostra situazione. Il prodotto offre una superficie liscia in grado di fornire una precisione ottimale durante l’utilizzo, mentre la base in gomma antiscivolo vi assicura un posizionamento sicuro sulla scrivania.