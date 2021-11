Black Friday 2021: 10 articoli top di gamma assolutamente imperdibili!

Il weekend del Black Friday 2021 è finalmente tra noi Amazon sta ormai proponendo dalla scorsa settimana una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 29 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti costantemente nuove offerte ogni giorno. Se state cercando qualcosa a basso prezzo, ma ugualmente utile e non di qualità scadente, abbiamo selezionato per voi i migliori 10 articoli top di gamma che non potete assolutamente lasciarvi scappare.

Si tratta di prodotti al vertice della loro categoria e, per questo motivo, solitamente piuttosto costosi. Tuttavia, grazie alle offerte del Black Friday 2021, potete risparmiare considerevolmente sul loro acquisto. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i migliori 10 articoli top di gamma imperdibili presenti su Amazon.

Auricolari Apple AirPods Pro

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto degli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe, i quali offrono un audio spaziale di altissimo livello, con rilevamento dinamico della posizione della testa. Il comfort è assicurato dai cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie. Gli auricolari Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe garantiscono un’immersione completa, in virtù della cancellazione attiva del rumore per bloccare i suoni indesiderati, ma potete anche attivate l’opzione “Trasparenza” per sentire gli avvisi importanti ed eventuali voci degli interlocutori.

Notebook Huawei MateBook X Pro 2021

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,6mm di spessore. Il dispositivo è animato dal processore Intel i7-1165G7, accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati. Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è dotato di un ottimo display IPS da 13,9″ a risoluzione 3000×2000 pixel in formato 13:3 che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva grazie al rapporto del 91% tra schermo e corpo.

SSD Sabrent Rocket 1TB PCIe 4.0

Se necessitate di un SSD NVMe dalle performance elevatissime, e dall’affidabilità assoluta, vi consigliamo senza dubbio il Sabrent Rocket da 1TB, conforme alle specifiche PCI Express 4.0 e NVMe 1.3. Questo potentissimo SSD interno in formato M.2, basato su memorie Flash NAND TLC, può raggiungere velocità di lettura e scrittura, rispettivamente, di 5.000MB/s e 4.400MB/s per caricamenti e salvataggi di dati praticamente istantanei.

Monitor gaming LG 32GP850 Ultragear

Il monitor gaming LG 32GP850 è equipaggiato con un pannello Nano IPS da 32″ a risoluzione 2560×1440 pixel, che spicca soprattutto per i ridottissimi tempi di risposta pari a 1 ms, e per il supporto a HDR10, per la miglior resa possibile dei colori. Importantissimo anche il refresh rate, che in questo caso arriva addirittura a 180Hz, permettendovi di godere al meglio anche i giochi dal frame rate più alto, sul vostro PC. Grazie alla compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, avrete immagini sempre fluide e prive di “tearing”.

Smart TV Sony BRAVIA KD-85X85JP

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-85X85JP, dotato di uno spettacolare pannello da ben 85″, combina la potenza del processore X1 e la tecnologia 4K X-Reality Pro con Triluminos Pro per offrire dettagli e nitidezza impareggiabili su qualsiasi console e dispositivo. Lo smart TV Sony BRAVIA KD-85X85JP è supportato Motionflow XR e un display nativo a 100Hz/120Hz per godersi immagini fluide in film e videogiochi con basso input lag in qualsiasi circostanza.

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T9+

Se state cercando un robot aspirapolvere per mantenere la vostra abitazione sempre pulita, vi consigliamo l’ECOVACS DEEBOT T9+, dispositivo in grado di svuotare la vaschetta della polvere in autonomia e che, grazie al deodorante per ambienti integrato, può infondere nella vostra casa una fragranza delicata per godervi al meglio la casa.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 9s

Grazie alleato della vostra igiene orale, Oral-B iO 9s è uno spazzolino elettrico davvero “smart”, in quanto potrà connettersi all’app dedicata sul vostro cellulare tramite Bluetooth e valutare la qualità della vostra pulizia. Grazie all’intelligenza artificiale sarà in grado, infatti, di riconoscere il vostro spazzolamento per risultati eccezionali ogni giorno. Non manca un sensore di controllo per assicurarvi di applicare la giusta pressione ed evitare di portare ad inconvenienti come il sanguinamento delle gengive.

Smartphone OnePlus 9 Pro 5G

Lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, dotato di supporto alle reti 5G, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotocamere vede la presenza di quattro sensori, di cui quello principale da 48MP, mentre il tutto è abbinato a un luminoso display AMOLED da 6.7″ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sedia gaming Razer Iskur

La sedia gaming Razer Iskur è dotata di braccioli 4D che possono essere spostati in avanti o indietro con facilità, mentre la pelle sintetica multistrato in PVC, più resistente di quella in poliuretano, assicura una durata più elevata della media dei prodotti simili. La sedia gaming Razer Iskur è davvero comodissima, grazie ai cuscini in schiuma ad alta densità, più densi e durevoli, oltre al cuscino poggiatesta in memory foam ad alta densità, molto duttile e modellabile in forme diverse, mentre il telaio è in grado di sorreggere un peso di 136Kg ed è possibile regolare l’altezza tramite una leva.

Lettore blu-ray Panasonic DMR-UBT1EC-K

Il Panasonic DMR-UBT1EC-K non è solo un eccellente lettore Blu-Ray 4K, ma è dotato anche di un doppio sintonizzatore satellitare DVB-T/T2, in grado di registrare due programmi diversi (Full HD, HD o SD), mentre si utilizzano le altre funzioni del dispositivo. L’hard disk integrato da 1 TB consente di memorizzare fino a 684 ore di registrazioni in qualità HD e non manca neppure il supporto ad app di servizi di streaming molto popolari come Netflix e Prime Video.

