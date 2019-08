Black Desert debutta su PS4 e fa le cose in grande: teaser live action con Megan Fox

Nella giornata di oggi, Pearl Abyss ha annunciato che Black Desert è disponibile per PlayStation 4.

I giocatori potranno acquistare una delle tre edizioni del lancio: Standard (29.99€), Deluxe (49.99€) e Ultimate (99.99€). Ogni edizione del lancio offre dei bonus aggiuntivi, come il set di abiti Shudad e degli animali esclusivi come Snow Wolfdog e Junaid Cat.

È stato anche rilasciato un teaser live action, in cui la protagonista Megan Fox “diventa la vera se stessa”. In alcune interviste, l’attrice aveva rivelato il proprio amore per Black Desert.

Oltre 20 milioni di persone hanno già scoperto Black Desert su più piattaforme, fra cui PC, dispositivi mobili e Xbox One. Ora anche i giocatori su PS4 potranno sperimentare l’azione del gioco, i combattimenti basati sull’abilità, le varie abilità vitali, la grafica mozzafiato e una dettagliatissima creazione dei personaggi senza precedenti.

“Il lancio su PlayStation 4 è un passo importante per la nostra compagnia e per la continua espansione del gioco in nuovi territori, soddisfacendo il bisogno dei giocatori di un MMORPG forte su console”, ha detto Robin Jung, amministratore delegato di Pearl Abyss. “È un lancio in grande stile e continueremo a fornire regolarmente espansioni del contenuto per fare in modo che Black Desert diventi il miglior action MMORPG del mondo”.

Diventate i veri voi stessi con una creazione dei personaggi dettagliata senza precedenti e i combattimenti in tempo reale basati sulle abilità. I giocatori potranno scegliere fra sei classi, fra cui: guerriero, ranger, incantatrice, berserker, mago e strega. Altre classi sono previste in futuro. Oltre alle meccaniche e alle classi dei personaggi, i giocatori hanno dimostrato un grande entusiasmo per gli eventi GM che hanno avuto luogo nella fase di open beta, fra cui la pesca e le battaglie PvP fino al finale pirotecnico.

Pearl Abyss ha anche annunciato che i creatori di contenuti e di streaming per PlayStation 4 ora possono iscriversi al Black Desert Partner Program, un’opportunità unica per collaborare col team della community del gioco per contribuire a espandere il suo canale. Visita il sito Internet ufficiale qui per saperne di più su Black Desert Partner Program.

Comunicato stampa