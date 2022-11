Forse è tempo di mettere una pietra sopra Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 è un progetto che sicuramente ricorderete ma che, forse, dovrete iniziare a dimenticare.

Il sequel di un’avventura amatissima, che potete recuperare su Amazon, che ha promesso davvero tantissimo ai giocatori. Forse troppo.

Beyond Good & Evil 2 ha mostrato fin da subito delle potenzialità incredibili, ma si sta rivelando un gioco fin troppo imponente visto il tanto tempo passato dall’annuncio.

Tuttavia Ubisoft ha specificato, di recente, che Beyond Good & Evil 2 è ancora uno dei progetti più ambiziosi dello studio, a dimostrazione che i lavori stanno continuando.

Ma le notizie che riporta Insider Gaming ci fanno pensare che, forse, è il caso di mettere una pietra sopra a Beyond Good & Evil 2.

Molte fonti legate ai colleghi del portale riferiscono che il titolo Ubisoft è ancora in una fase iniziale di sviluppo, con alcune piccole aree con texture a bassa risoluzione.

L’informazione è arrivata dopo la conferma che alcuni test interni ed esterni sono stati svolti per tutta l’estate, da cui alcuni partecipanti hanno riferito che Beyond Good & Evil 2 è ancora in una fase di sviluppo poco più che embrionale.

Un periodo di immobilismo dovuto al fatto che, stando ad alcuni report, lo sviluppo del gioco è stato riavviato e non sia mai andato oltre quella demo pre-alfa del 2018 che tutti abbiamo amato.

Quando è stato chiesto un commento riguardo questo report, Ubisoft ha dichiarato: «Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è in corso e il team è al lavoro per mantenere la sua ambiziosa promessa».

A questo punto, dopo tutti questi anno, è lecito cominciare a dimenticare il titolo e sperare che, tra qualche anno, possa riapparire quasi a sorpresa.

C’è stato infatti un silenzio a dir poco assordante intorno al gioco, nonostante Ubisoft pare ci stia lavorando ancora visto che cerca in continuazione nuovo personale.

Tuttavia Ubisoft ha anche dei progetti che si aggiornano, come Far Cry 6 che svela una nuova espansione con dei contenuti a tema multiverso.