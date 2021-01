Beats Solo Pro wireless a meno di 200 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 7 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dalle cuffie wireless Beats Solo Pro wireless, dispositivi ad alte prestazioni con cancellazione del rumore attiva, ANC, che blocca totalmente i rumori ambientali per la massima immersione nella propria esperienza multimediale. Inoltre, la modalità Trasparenza consente di percepire quello che accade intorno a sé mentre si ascolta musica. Le Beats Solo Pro sono dotate di chip per cuffie Apple H1 e Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione ancora più ampio e meno rischi di perdere la connessione. Sono compatibili anche con iOS e Android, per cui potrete continuare ad usarle pure fuori casa una volta spento il PC.

I comandi vocali sono supportati sui dispositivi iOS: basta pronunciare “Ehi Siri” o premere il pulsante b per usarli su numerosi dispositivi compatibili, e non perdere mai la concentrazione lungo le 22 ore di ascolto garantite con tutte le funzionalità attivate – diventano fino a 40 ore senza ANC e modalità Trasparenza. Le cuffie wireless Beats Solo Pro sono ora disponibili da MediaWorld a soli 199,99 €, contro i ben 299,99€ necessari per acquistarle regolarmente.

Continuiamo con lo smartphone OPPO A52, caratterizzato da un design 3D Quad-curve, con una curvatura ulteriormente ottimizzata per fornire un’esperienza migliore. Il modulo delle fotocamere posteriori è caratterizzato da una fotocamera principale AI con ampia apertura, un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti. Inoltre, sono presenti nuove funzioni di grandangolo video e slow motion a 120fps. Il dispositivo è equipaggiato con il SoC octa core Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espansibile tramite microSD.

Solitamente lo smartphone OPPO A52 viene proposto a 199€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 149,99€.

Il prezzo proposto da Mediaworld per questo specifico modello è senza dubbio uno dei più bassi della rete, ma nel Solo per oggi troverete tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per oggi Mediaworld