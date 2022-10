Bayonetta 3 per Nintendo Switch, prenotalo a prezzo scontato su Amazon per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al videogioco Bayonetta 3, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc'anzi, l'accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime

Terzo capitolo della celeberrima serie, Bayonetta 3, oltre a Bayonetta, permetterà di vestire i panni della misteriosa Viola, la quale sembra essere collegata al passato di Bayonetta e soci. Bayonetta 3 sembra voler espandere sia la scala dell’azione che della storia.

Bayonetta 3, per la prima volta nella saga, proporrà un filtro nudità per limitare la sensualità degli incantesimi. Alcuni fan si sono domandati se, con la popolarità di Nintendo Switch, le situazioni più estreme dal punto di vista visivo potessero essere limitate in questo nuovo episodio.

Solitamente Bayonetta 3 viene venduto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,99€, con uno sconto del 17% e un risparmio reale di 10€! Si tratta di un’occasione imperdibile per prenotare un gioco di prossima uscita a prezzo scontato!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!