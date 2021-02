Battlefield Bad Company, retroscena sul ritorno (che potrebbe non avvenire più)

Battlefield Bad Company 1 e 2 sono tra i capitoli più amati del franchise, se non i più amati, nonostante si tratti di spin-off non appartenenti al filone principale della serie sparatutto in prima persona.

Questo ha portato spesso e volentieri la community a chiederne un ritorno, fosse anche soltanto per un remaster, se proprio non fosse possibile un capitolo inedito.

Ad un certo punto, era parso quasi scontato che le rimasterizzazioni si facessero ma a quanto pare quell’idea, finita sul tavolo di EA e andata avanti per un po’, sarebbe stata scartata – per il momento.

A rivelare questo retroscena è l’affidabile giornalista di VentureBeat Jeff Grubb, che, per restare in casa Electronic Arts, aveva rivelato l’esistenza di Mass Effect Legendary Edition ben prima del reveal e dell’evento stampa a cui abbiamo potuto vedere i rifacimenti in azione.

It's not Bad Company 3 — atleast last time I heard. Also, they pulled back on any work on Bad Company 1/2 remasters once Vince Zampella moved up over DICE because they want to be very careful when they burn the Bad Company card and how they position it if/when it returns. https://t.co/8AcL6RUoSI

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) February 3, 2021