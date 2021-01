Battlefield 6, una feature amata dai fan potrebbe tornare

Una feature molto amata dai fan della serie potrebbe tornare in Battlefield 6, come avvistato sui social dagli appassionati.

All’improvviso, infatti, è tornato attivo l’account Twitter di Battlelog, la funzionalità in stile social network lanciata da DICE con Battlefield 3.

Battlelog è stata discontinuata in seguito all’abbandono dell’ambientazione moderna per il franchise, dopo essere stata apprezzata in Battlefield 3, Battlefield 4 e Battlefield Hardline.

Se questo tweet significa qualcosa, potrebbe essere in cantiere un ritorno per il nuovo capitolo del franchise, anch’esso vociferato – non immaginiamo di certo per una coincidenza – per un setting moderno.

Deployed a fix for an issue where #battlelog didn't recognize Battlefield game expansions (DLCs) which for some customers are provided as subscriptions from services such as EA Play. Thanks for the community reports! Oorah!💪. I mean, Like! — Battlelog (@battlelog) January 27, 2021

Il tweet rivela la soluzione di un bug per cui Battlelog non riconosce le espansioni dei titoli supportati di Battlefield, ed è abbastanza sorprendente se consideriamo che da allora sono stati lanciati due capitoli principali come 1 e V.

Di certo, Battlefield 3 è tornato popolare per via dell’inclusione tra i prodotti offerti gratuitamente agli abbonati ad Amazon Prime lo scorso anno, ma ciò non parrebbe essere abbastanza da giustificare una patch.

Questo sembrerebbe piuttosto suggerire un ritorno della funzionalità per il primo gioco next-gen basato sulla proprietà intellettuale bellica, o almeno così la vedono i fan.

Battlelog è nato come un sito esterno (con una versione anche in-game ma meno estesa) che teneva traccia di tutte le statistiche dei giocatori di Battlefield, come il tempo passato sulle specifiche armi o nei veicoli, il numero di vittorie complessive, e via discorrendo. Il sito comprendeva anche un forum al tempo molto popolato dalla community.

Battlefield 6 è atteso per la seconda metà dell’anno su PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PS4, e dovrebbe essere un soft reboot di cui potremmo già aver scoperto il titolo ufficiale.

Il reveal è in programma per la primavera, per cui non dovrebbe mancare troppo ormai prima di scoprire come sarà davvero.