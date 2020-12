Battlefield 3 gratis, ecco come averlo

Ammettiamolo – i giochi gratis ci piacciono a prescindere dall’età e, spesso e volentieri, anche della loro qualità.

È così che un titolo di alto livello come Battlefield 3, pur essendo uscito ormai la bellezza di 9 anni fa, torna immediatamente di moda quando qualcuno decide bene di piazzarlo gratuitamente in rete.

La versione PC dello storico, e al tempo avveniristico, first-person shooter di DICE ed Electronic Arts è infatti in arrivo a costo zero su PC.

Per riceverlo senza alcun costo aggiuntivo, non dovrete far altro che essere abbonati ad Amazon Prime, che tramite il programma Prime Gaming vi permetterà di riscattarlo a partire dal 9 dicembre e per un intero mese.

Una volta riscattato, lo shooter rimarrà nella vostra libreria Prime Gaming per sempre, insieme agli altri componenti della lineup di dicembre.

Questi sono:

Battlefield 3

Close to the Sun

Turmoil

Wizard of Legend

Sigma Theory

HyperDot

Da un rapido calcolo emerge come a dicembre Prime Gaming “regalerà” agli abbonati 380 sterline in contenuti esclusivi, che comprendono loot per giochi come Immortals Fenyx Rising, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege, Star Wars Battlefront, League of Legends, Valorant e altro ancora

E, se siete già abbonati, potete ancora recuperare numerosi titoli di novembre, che includono anche a rotazione i picchiaduro classici dell’etichetta SNK.