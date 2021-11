Battlefield 2042, è polemica per una skin “politica”: risponde DICE

Fra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile Battlefield 2042, l’ultimo capitolo dell’amata saga sparatutto realizzata da Electronic Arts e DICE ambientato nel futuro.

Molti giocatori stanno però avendo la possibilità di giocare a Battlefield 2042 in accesso anticipato, prima ancora dell’uscita del titolo: durante questa fase di prova alcuni giocatori hanno però notato una skin a sfondo politico, poco apprezzata per via del suo significato storico.

Una situazione che non aiuta il team, già alla prova con diversi problemi da risolvere prima del lancio: sembra infatti che il gioco possa addirittura far crashare e spegnere Xbox Series X.

Non è stato invece chiarito del tutto come mai la chat vocale non sia attualmente disponibile: gli sviluppatori hanno solo svelato che sarà aggiunta più in avanti.

Come riportato da IGN.com, a causare le ultime polemiche degli utenti è stata una skin dello specialista russo Pyotr “Boris” Gukovsky, di rarità epica e dal nome «Little Green Man», ovvero «Omino Verde».

Quello degli Omini Verdi fu un nome assegnato ai soldati russi che presero parte all’occupazione militare della Crimea, comportandone così l’annessione da parte della Federazione Russa durante la crisi ucraina del 2014.

Inizialmente venne negato che appartenevano alla Russia, salvo poi in seguito ricevere conferma dal presidente Vladimir Putin della reale provenienza di quegli «omini verdi»: un evento che potrebbe dunque avere ispirato la creazione della skin.

Molti utenti si sono lamentati di questa inclusione, dato che secondo loro servirebbe a citare scherzosamente terroristi e non sarebbe così diversa dall’includere soldati dell’Isis.

We sincerely appreciate you bringing this to our attention. The use of the name was unintentional, and you've helped us to make a positive change in the game. Thank you https://t.co/xfFrcdTxW7

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) November 12, 2021